Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi
07.06.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de sağanak sonrası oluşan selde 3 çocuk annesi Sabiha Dinçer hayatını kaybederken, cenazesi defnedildi.

NİĞDE'de etkili olan sağanağın neden olduğu selde hayatını kaybeden Sabiha Dinçer (42) toprağa verildi.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan selde otomobile ulaşmak isteyen Sabiha Dinçer ve Fatma T., suya kapıldı. Bu sırada selde sürüklenen 34 DFD 145 plakalı otomobilde ise Rıfat T., Fatma Nehir T., Tuana T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahsur kaldı. Ekipler tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır bu kişilerden Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 kişinin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

3 çocuk annesi Sabiha Dinçer'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gümüşler Beldesi Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından Dinçer'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüşler, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
12:47
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar’dan Hakan Safi’ye destek
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek
12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:12:00. #7.12#
SON DAKİKA: Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.