Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta "kusursuz" bir ilçe oluşturuluyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Sel felaketinin ardından yaraların hızla sarılmaya başlandığı ilçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar yapıldı, selin tekrarlanmaması için Ezine Çayı'nda çalışma yürütüldü. Selin yok ettiği yeşil alanlar tekrar eski görüntüsüne kavuştu, ilçenin sosyal alanları genişletildi.

İlçede son bir yıldır ise sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık verildi.

Belediye tarafından taziye evi, çocuk parkları, kafe düğün salonu, Millet Bahçesi yapılırken, Türk Eczacıları Birliği de ilçeye iki katlı ve yüz kişi kapasiteli kütüphane inşa etti.

İlçede devlet hastanesinin yapımında son aşamaya gelinirken, bir otelin yapımı da sürüyor.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Ağustos 2021'de Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Selin ardından büyük bir birliktelik örneği sergilendiğini anlatan Yanık, "Dünyada görünmeyen bir dayanışmanın örneğini Bozkurt'ta yaşadık. Bizim ülkemizin en güzel ve en asil taraflarından biri de budur. O günden itibaren hızlı bir şekilde sel felaketinin kalıntıları ilçemizden taşındı. Peşinden hem altyapı hem üstyapı yatırımları başladı." dedi.

Alt ve üst yapı ile sanayinin, eğitim kurumlarının, spor tesislerinin yenilendiğini ifade eden Yanık, ilçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal gaza da kavuştuğunu belirtti.

DSİ'nin Ezine Çayı'nda yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlatan Yanık, sel felaketinin tekrarlanmaması için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

"Devlet Hastanemiz yıl sonu itibarıyla 35 yataklı tamamlanacak"

TOKİ tarafından ilçeye 651 konut ile 125 iş yerinin yapıldığını dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Onun dışında sosyal noktada dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz. Halkımızın sosyal alanlardan istifade edebilmesi için üç-dört noktada tesislerimizi bitirdik, devam eden tesislerimiz var. Son bir yıl içinde de şu an yine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından ihale edilen 45 yataklı bir otelimiz var. İnşaat yıl sonu itibarıyla inşallah bitecek. Yine 36 konutlu, 20 iş yerlik bir inşaatımız devam etmekte. Devlet Hastanemiz yıl sonu itibarıyla 35 yataklı tamamlanacak. Allah'ın izniyle insanlarımız sağlık noktasında daha ulaşılabilir ve daha verimli bir şekilde sağlık hizmeti alacak. Tam anlamıyla ilçemiz, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, ondan sonra yapılan hizmetlerle milletimizin, devletimizin büyük destekleriyle tamamlandı ve eksik olan noktalarda tamamlanmaya devam ediyor. İnsanlar normal yaşantılarına döndü, mutlu bir şekilde ilçemizde şu an yaşamaya devam ediyor."

İlçenin çehresinin değiştiğini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Yeşil alanlarımızla ilgili dokunuşları ondan sonra yapmaktayız. Sosyal noktada yine yeni projelerimizi devreye sokmak için çalışmalar yapıyoruz. Üst yapı noktasında kalan bir iki eksiğimiz var, onları da inşallah kısa zamanda tamamlayarak kusursuz bir ilçeyi halkımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Bugünlere gelmemize tabii en büyük faktör devletimiz. Yine ben buradan halkımız adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, burada bir ay vakit geçiren, daha doğrusu bir ay burada sahada çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, eski İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, emeği geçen herkese, sivil toplum kuruluşlarımıza herkese şükranlarımı sunuyorum. Çünkü büyük fedakarlık yaptılar, büyük bir özveriyle çalıştılar. Olanaklar sınırlıydı, imkanlar sınırlıydı ama onlar bunu hiç düşünmeden burada bizim halkımızın yanında oldu, her noktada ve bugünlere geldik."

İlçede geçen yıl ekim ayında açılışı yapılan Türk Eczacıları Birliği Kütüphanesi'nde ders çalışan Arda Yasin Tilki ise "Sel büyük felaketti. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çalışmak için buraya kütüphaneye geliyorum. Çok güzel bir ortam yaratıldı artık burada. Çok güzel ve rahat bir şekilde çalışabiliyorum." dedi.

"İlk andan itibaren bizi yalnız bırakmadı tüm Türkiye"

Burçak Boğa ise sel felaketi yaşandığında Bozkurt'ta olduğunu söyledi.

Sel felaketinde tüm anılarının yok olduğunu dile getiren Boğa, "Dört yılın sonunda, daha doğrusu dört yıl boyunca çok büyük bir emek vardı. Yani ilk andan itibaren bizi yalnız bırakmadı tüm Türkiye. Devlet büyükleri de yalnız bırakmadılar. Tüm güçleriyle birlikte yanımızdaydılar. Çok güzel çalışmalar yapıldı, değişimler gerçekleşti. Bu anlamda evet, şanslıyız çünkü gönül verenler ve büyük emek sarf ettiler, gece gündüz demediler. Dediğim gibi ne olursa olsun, bu anıların yok oluşu çok daha büyük bir acı bence. Unutamıyoruz o anı. 11 Ağustos bizim için bir milat oldu aslında. Ama doğanın verdiği bir cevaptı aynı zamanda, onu da unutmamak lazım." diye konuştu.