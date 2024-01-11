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Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filmi 2 Şubat'ta vizyona giriyor - Son Dakika
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Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filmi 2 Şubat'ta vizyona giriyor

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Efsane' filmi, 2 Şubat'ta vizyona girecek. Film ekibi, Beşiktaş'taki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, filmin oyuncularından Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder katıldı. Yönetmen Aydemir, filmi Çorum'un iki ayrı köyünde çektiklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı bölge halkına teşekkür etti. Filmde binlerce yıldır elden ele aktarılan bir yoğurt yapımının sırrını taşıyan dedeyi oynayan Serdar Gökhan, filmin gişesinin bereketli olması temennisinde bulundu. Oyuncu Ahmet Kural ise Selçuk Aydemir ile aynı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Serdar ağabeyin de dediği gibi 7 bin yıllık yoğurdun sırrını dedemizden almaya çalışıyoruz. Bunu nerede anlıyoruz? Yaz günü damımıza kar yağıyor. Ondan sonra helak olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama başımıza çeşitli komik olaylar geliyor.' diye konuştu.

Selçuk Aydemir\'in yönettiği \'Efsane\' filmi 2 Şubat\'ta vizyona giriyor
11.01.2024 - 09:39,
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Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği "Efsane" filmi, 2 Şubat'ta vizyona girecek.

Film ekibi, Beşiktaş'taki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, filmin oyuncularından Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder katıldı.

Burada konuşan yönetmen Aydemir, filmi Çorum'un iki ayrı köyünde çektiklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı bölge halkına teşekkür etti.

Aydemir, "Filmimizde çok değerli isimler var. Bu kadroyla çok güzel bir uyum yakaladık. Çok isteriz gidip Çorum'a tekrar aynı filmin devamını çekmeyi." dedi.

"İlk defa komedi filmine 'tamam' dedim"

Başrol oyuncularından Serdar Gökhan da şimdiye kadar 130 sinema filmi ve 30 televizyon dizisinde kamera karşısına geçtiğini anlatarak, "İlk defa komedi filmine 'tamam' dedim. Çünkü senaryoyu çok beğendim. Okurken gülmeye başlayınca, 'Tamam bu film değişik bir film.' dedim. Bu projede muhakkak oynamam lazımdı. Sağ olsunlar teveccüh gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Filmde binlerce yıldır elden ele aktarılan bir yoğurt yapımının sırrını taşıyan dedeyi oynadığını belirten Gökhan, filmin gişesinin bereketli olması temennisinde bulundu.

"İki karakteri oynamak çok eğlenceli"

Oyuncu Ahmet Kural ise Selçuk Aydemir ile aynı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Serdar ağabeyin de dediği gibi 7 bin yıllık yoğurdun sırrını dedemizden almaya çalışıyoruz. Bunu nerede anlıyoruz? Yaz günü damımıza kar yağıyor. Ondan sonra helak olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama başımıza çeşitli komik olaylar geliyor." diye konuştu.

Çorum'un doğal güzelliklerinin de filme görsel zenginlik kattığına işaret eden Kural, "İki karakteri oynamak çok eğlenceli, inşallah seyircimiz de beğenir. Karakterim Özgür ve Sadık. Yani ikisi de birbirinden eğlenceli ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüz de oynarım." dedi.

Oyuncu Cengiz Bozkurt, film çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Bu filmde 3 kuşak birden var. Ara kuşağım aslında. Serdar ağabey babamı, Ahmet de ikiz oğlumu canlandırıyor. Çorumlulara çok teşekkür ederiz, burada özellikle Kargı, Hacı Hamza köyü ve Kadıköy halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çorum'da yaşayan ve binlerce yıldır yoğurtçuluk yapan Sadık ve ailesinin konu edildiği "Efsane" filmi, dedenin, efsane yoğurdun sırrını ailenin hangi üyesine miras bırakacağını anlatıyor.

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ, yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filmi 2 Şubat'ta vizyona giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filmi 2 Şubat'ta vizyona giriyor - Son Dakika
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