Selçuk Bayraktar'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'ın Doğum Günü Kutlandı

T3 Vakfı'nda Selçuk Bayraktar'a sürpriz video ile doğum günü kutlaması yapıldı.

07.10.2024 11:46
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni yaşını T3 Vakfındaki gençlerin hazırladığı sürpriz video kliple kutladı.

T3 Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Selçuk abi. Gönüllülerimizle beraber hazırladığımız video ile duygularımızı dile getirdik. Seninle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda nice sağlıklı ve mutlu senelere." ifadelerine yer verildi.

7 Ekim 1979 İstanbul doğumlu olan Selçuk Bayraktar için Grup Gündoğarken'in "Sen benim şarkılarımsın" adlı parçası, "TEKNOFEST gençliği" tarafından yeniden uyarlandı.

Videoda ayrıca gençlerin sevgisini dile getirdiği konuşmaların yanı sıra Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın mesajları da yer aldı.

"Seninle yoldaş olmak çok güzel"

Anne Canan Bayraktar, "Güzel, yakışıklı, tatlı dilli, başarılı oğlum benim. Yeni yaşın hayırlı olsun. Eşinle çocuklarınla mutlu ömürler dilerim sana." dedi.

Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "Gençlerin Selçuk abisi. Seninle yoldaş olmak çok güzel. İyi ki doğdun, iyi ki varsın." ifadelerini kullandı.

Videoda annesinin kucağındaki Asım Özdemir Bayraktar'ın da eğlenceli hallerine yer verildi.

Mesajlar şarkıyla

Selçuk Bayraktar'a ithafen yeniden düzenlenen şarkıda TEKNOFEST vurgusu da yer aldı.

Şarkıda, "Geçmiş değil bugün gibi, bekliyoruz hala seni. Ön koltuk boş Selçuk abi. Yüreğinle çıktın yola, gençleri aldın ardına. Takozlar kalmadı yolda." ifadeleri kullanıldı.

Ağabey Bayraktar'ın doğum günü de kutlandı

Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın doğum günü ise dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da hazır bulunduğu TEKNOFEST Dron Yarış Alanı'nda kutlanmıştı.

4 Ekim 1978'de İstanbul'da dünyaya gelen Bayraktar için burada pasta kesilirken Bakan Kacır, "Gökyüzüne imzanızı atacağınız nice yıllar diliyorum." sözleriyle Bayraktar'ın doğum gününü tebrik etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

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