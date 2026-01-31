Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den Efes Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Projesi'ne Tepki: "İnsanlık Mirasının Kalbine Beton Dökülmekte"

(İZMİR) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Efes Antik Kenti'nde yürütülen Ziyaretçi Karşılama Projesi'nin hem antik kentin dokusuna hem de hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Bu alanlarda bırakın inşaat yapmayı, ağaç dikmek dahi yasakken bugün Bakanlık eliyle tarihin ve insanlık mirasının tam kalbine beton dökülmektedir" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Efes Antik Kenti'nde yürütülen Ziyaretçi Karşılama Projesi'ne tepki gösterdi.

Efes Antik Kenti'nin birinci derece arkeolojik sit alanı olduğunu hatırlatan Sengel, projenin hukuki dayanağının bulunmadığını kaydetti. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in de konuyu gündeme getirdiğine işaret eden Sengel, "Efes Antik Kenti girişinde yürütülen inşaat faaliyetleri ve betonlaşma projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilmektedir. Sayın Milletvekili Seda Kaya Ösen'in de ifade ettiği gibi bu alanın AVM benzeri bir yapılaşmaya dönüştürülmesi söz konusudur ve bu asla kabul edilemez. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği, birinci derece arkeolojik sit alanlarında kazı, betonlaşma ve inşaat faaliyetleri mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Halkı ve yerel yönetimi devre dışı bıraktılar"

Proje sürecinde yerel yönetimin tamamen dışlandığını dile getiren Sengel, "Bu proje hakkında Bakanlıkla defalarca görüşme talebinde bulunmamıza rağmen tüm taleplerimiz reddedildi, diyalog yolları kapatıldı. Belediyemiz tarafından inşaat ruhsatı verilmemiştir. Buna rağmen ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resen verilmiş ve yerel yönetim tamamen devre dışı bırakılmıştır" diye konuştu.

Efes Antik Kenti'nin yalnızca İzmir ve Türkiye için değil, insanlık tarihi açısından da eşsiz bir değer taşıdığını vurgulayan Sengel, "Bu kadim mirasın korunması için ranttan uzak, kamusal yararı esas alan bir anlayış gereklidir. Ancak merkezi yönetim, Efes'i bir kültürel miras olarak değil, öncelikle bir gelir ve rant kapısı olarak görmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Sengel, Efes Antik Kenti içerisinde yer alan Dijital Müze projesine ilişkin de halkın ve yerel yönetimlerin itirazlarının dikkate alınmadığını, toplanan imzaların ve açılmak istenen davaların sonuçsuz kaldığını belirtti. Başkan Sengel, merkezi yönetimin ören yerlerini korunması gereken alanlar değil, ticarileştirilecek mekanlar olarak gördüğünü ifade etti.

'Yerelde olan, yerelde kalmalıdır'

Kent değerlerinin merkeziyetçi bir anlayışla halktan koparıldığını kaydeden Sengel, "1970'lerden bu yana belediyemiz tarafından işletilen Meryem Ana Otoparkı belediyemizin elinden alınarak merkezi yönetime devredilmiştir. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır belediyemizce işletilen Efes Alt Kapı Otoparkı, hiçbir bilgilendirme yapılmadan ve ihale ilanı olmadan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı DÖSİMM tarafından TURAŞ'a ihale edilmiştir. Bu uygulamalar, turist yükünü taşıyan ancak gelir kaynakları elinden alınan belediyemizi nefessiz bırakmaktadır" dedi.

"Yerelde olan, yerele aittir ve yerelde kalmalıdır" ifadesini kullanan Sengel, bu sürecin şeffaflıktan, hesap verebilirlikten ve hukuktan uzak yürütüldüğünü söyledi. Sengel, "'Geleceğe Miras' söylemiyle yürütülen bu betonlaşma, kültürel mirası değil; sermaye ve rant anlayışını geleceğe devretmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.