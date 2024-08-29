Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleşti

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 6 Şubat Depremi'nden sonra depremden etkilenen illerle ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. Ceritoğlu Sengel, toplantı öncesinde Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Türkiye Belediyeler Birliği, depremden etkilenen illere araç ve çöp konteyneri desteği sunacak. Ayrıca bir rapor hazırlanacak ve eylem planı oluşturulacak.

29.08.2024 12:33  Güncelleme: 13:49
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(İZMİR) - Selçuk Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi Filiz Ceritoğlu Sengel, birliğin Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde düzenlenen Encümen Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda 6 Şubat Depremi'nden sonra geçen 18 aylık süreçte depremden etkilenen iller ile ilgili mevcut durum değerlendirmesi yapılarak, atılacak adımlar konuşuldu.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Encümen Toplantısı öncesinde Başkan Ekrem İmamoğlu ve encümen üyeleri ile birlikte Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

Haziran ayında yapılan Türkiye Belediye Birliği seçimlerinde, birliğin encümen üyeliğine seçilen ilk ilçe belediye başkanı olan Filiz Ceritoğlu Sengel encümen toplantısına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

6 Şubat Depremi sonrasında Türkiye Belediyeler Birliği'nin deprem gündemiyle, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da toplandığını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Adıyaman'da Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde, Sayın Ekrem İmamoğlu başkanlığında Encümen Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündemi depremdi. TBB encümeni olarak depremden etkilenen il, ilçe, büyükşehir ve belde belediyelerine yönelik araç ve çöp konteynerı desteği sunulmasına elimizdeki imkanlar doğrultusunda karar verdik. TBB olarak depremden etkilenen 11 ilimize 89 araç, 6000 konteyner desteği sunuyoruz" dedi.

Sengel: "Birlik olarak bir rapor hazırladık"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya dair yaptığı basın açıklamasına değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Türkiye Belediyeler Birliği olarak depremden etkilenen illerimizi yalnız bırakmayacağız. Bugün Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret ettik. Bir kez daha anladık ki; yaşadığımız acılar çok taze. Yaraları sarmak için yapılacak daha çok şey var. Bu anlamda birlik başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da belirttiği gibi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bir rapor hazırlandı. Biz deprem bölgesine dair hazırlanan bu raporu bütün içeriğiyle beraber, içinden çıkarılan dersler ile birlikte kamuoyu ile paylaşılması hususunda adımlar atacağız. Ayrıca birliğimiz tarafından hazırlanan bir eylem planı da var. Tüm bunları konunun tüm paydaşlarıyla ve kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği olarak 11 ili kapsayan bir komisyon kuracağız. Bu komisyon 11 ili kapsayacak ve tüm siyasi parti temsilcilerini, konunun tüm paydaşlarını da bu komisyona davet edeceğiz. Depremden etkilenen belediyelerimizin kardeş belediyeleri olacak. Bu şekilde yaralarımızı saracağız" dedi.

TBB Encümen Üyesi Filiz Ceritoğlu Sengel, Birlik Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birlik üyeleriyle birlikte Adıyaman esnafını ve halkıyla da bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleşti - Son Dakika

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