Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Başakşehir'den 1 Puan Önemli, Galatasaray Maçında Agresif Oyunla Puan Alacağız'
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Başakşehir'den 1 Puan Önemli, Galatasaray Maçında Agresif Oyunla Puan Alacağız'

07.04.2026 02:49
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İnan, kazanma şansının yüksek olduğunu ancak sonuçlanmadığını belirtti. Taraftarlardan destek isteyen İnan, Galatasaray maçı için duygusal bir bağ hissettiğini ifade etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile golsüz berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya yakın olan taraftık ama olmadı. Bu kadar iyi takıma karşı 1 puan da önemli' dedi. İnan, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, maçta net pozisyonlar yakaladıklarını ancak golü bulamadıklarını ifade etti.

Kalecisi Serhat Öztaşdelen'i en iyi durumdaki kaleci olarak değerlendiren İnan, ona güvendiğini ve yeteneklerine inandığını söyledi. Taraftarların oyunculara yönelik tepkileri hakkında konuşan İnan, taraftarları sevdiğini ve saygı duyduğunu vurgulayarak, onlardan destek istedi. Ligin zorluğuna dikkat çeken İnan, 34 puanla 8. sırada olmanın başarı olduğunu belirtti ve taraftarlardan olumsuzluklardan kaçınmalarını rica etti.

Galatasaray maçına ilişkin olarak İnan, 'Doğru duruş ve agresif oyun ortaya koyarsak puan ve puanlar almak için çabalayacağız' dedi. Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu kabul eden İnan, maçın kendisi için duygusal olacağını, çünkü hayatının büyük bölümünü orada geçirdiğini söyledi. Ayrıca, gelecek sezon için oyun hızını artırmak ve takımı gençleştirmek gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
