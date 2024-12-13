Selçuk'ta Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması

Güncel

İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.

Aramada 825 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.