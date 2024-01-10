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Selçuk Üniversitesi Zirai Eğitimin Başlangıcının 178. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi Zirai Eğitimin Başlangıcının 178. Yıl Dönümü Kutlandı

Selçuk Üniversitesi'nde Zirai Eğitimin Başlangıcının 178. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı eleştirerek, Türkiye'nin üretici refahını öncelikli tutması gerektiğini vurguladı. Programda ayrıca, SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gezgin, Türkiye'nin tohum ihracatının dolar bazında 236 milyon dolar olduğunu belirtti.

Selçuk Üniversitesi Zirai Eğitimin Başlangıcının 178. Yıl Dönümü Kutlandı
10.01.2024 - 14:09,
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Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Zirai Eğitimin Başlangıcının 178. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın insanlığın bittiği nokta olduğunu söyledi.

Kirişci 29 Ekim 2023 tarihiyle başlayan takvimin artık Türkiye Yüzyılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı diyerek, bir Türkiye kelimesinin yanına eklemiş değiliz, Türkiye'ye bel bağlamış mazlum ve mağdur coğrafyaların da yüzyılı olduğunu açık ve rahatlıkla söyleyebiliriz. 'Çünkü dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünyayı işgal etmek mümkündür.' diyen bir cumhurbaşkanımız var. Bunu siyasi bir söylem olarak almayalım. Bugün Gazze'de 23 binin üzerinde kardeşimiz rahmeti rahmana uğurlandı. Onlar Allah'ın izniyle şehittir, ama ölenler insanlıktır."

Gıda arz ve güvenliğinin önemine değinen Kirişci, "Neyi konuşursak konuşalım, buradaki konuşacaklarımızın tamamı belli bir kesimi öncellikli öne koymaktadır. O da üreten çiftçilerin kendisidir. Bu nedenle mutlaka üretici refahını önceliyor olmamız lazım. Hangi sistemi getirirsek getirelim, ne yaparsak yapalım üretici refahını en üst noktaya koymamız gerekir." diye konuştu.

SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gezgin de Türkiye'nin dolar bazında Türkiye'nin dünyaya sattığı sertifikalı tohumun daha fazla olduğunu, yılda 236 milyon dolar Türkiye'nin dünyaya tohum ihracatı yaptığını söyledi.

Etkinliğin sonunda SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, günün anısına Kirişci'ye plaket takdim etti.

Düzenlenen programa SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Selçuk, Gazze, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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