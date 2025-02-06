Selin Eren, Çıldır Gölü'nde Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

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Çıldır Gölü'nde antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlanıyor

ARDAHAN - Buz pateni sporcusu Selin Eren, 2026'da Almanya'da yapılacak dünya şampiyonasına Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde hazırlanıyor.

Antalya'da yaşayan Avrupa ve Türkiye dereceli Artistik Buz pateni Sporcusu Selin Eren Antalya'da antrenmanlarını yaptığı buz pistinin tadilata girmesiyle Ardahan'da bulunan Çıldır gölünde antrenmanlarını sürdürmeye başladı.

Hedef dünya şampiyonluğu

Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde dünya şampiyonasına hazırlanan hazırlan sporcuya bir sürpriz de erkek arkadaşından geldi. Çekimleri Çıldır gölünde devam eden belgesel ekibinin denk gelmesiyle erkek arkadaşı sürpriz yaparak kameralar önünde evlenme teklifi yaptı.