Semerkand 2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti - Son Dakika
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Semerkand 2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti

Semerkand 2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti
27.05.2025 22:21
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Semerkand, 2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Etkinlikler bir yıl sürecek.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinin İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) tarafından "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla açılış etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 2800 yıllık geçmişiyle Orta Asya Türk uygarlığının en kadim şehirlerinden olan Semerkant'ın "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen açılış etkinliğine ISESCO Genel Direktörü Salim bin Muhammed el-Malik, teşkilata üye ülkelerin kültür bakanlıklarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Malik, burada yaptığı konuşmada, Semerkant'ın İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle ilgili kutlamaların bir yıl boyunca çeşitli program ve etkinliklerle devam edeceğini belirterek, bu süreçte bu kadim şehrin kültürel mirasının ön plana çıkarılacağını ve Semerkant'ın İslam medeniyetindeki rolüne vurgu yapılacağını ifade etti.

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov da kadim Semerkant'ın İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirerek, bu çerçevede Semerkant ve Fas'ın Rabat şehirlerinde sergi, fuar ve kültür festivalleri ile kültür günleri gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Etkinlik kapsamında Malik, şehre "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" statüsünün verilmesiyle ilgili belgeyi Semerkant Valisi Adiz Babayev'e takdim etti.

ISESCO ile Özbekistan hükümeti arasında yapılması planlanan etkinliklerin takvimine ilişkin belge imzalandı.

ISESCO'nun Özbekistan'da bir ofis açması ve bu ofisin Orta Asya bölgesel araştırmalar merkezi olarak faaliyet göstermesi de planlanıyor.

2001 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Semerkant, 2007'de kuruluşunun 2750. yılını UNESCO himayesinde kutlamıştı.

2022'de Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde, "Türk Dünyası Medeniyet Başkenti" ilan edilen bu tarihi şehir, 2023 yılında "Dünya Turizm Başkenti" unvanını almış, 2024'te ise Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) tarafından "BDT Kültür Başkenti" olarak belirlenmişti.

24 Mayıs 2025'te ISESCO tarafından Semerkant'ın "2025 yılı İslam Dünyası Kültür Başkenti" olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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