"Sen Yazarsın" yarışmasının ödül töreni Rami Kütüphanesi\'nde gerçekleştirildi

"Endülüs Okuma Projesi" kapsamında Mavera Vakfının desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sen Yazarsın" yazarlık yarışmasının ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde gönüllü öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yürütülen proje, bu yıl 30 il, 58 ilçe ve 220 okulda, toplam 18 bin öğrencinin katılımıyla hayata geçirildi.

Proje ile öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra yazarlık yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sunulması amaçlanıyor.

"Medeniyetimizin kayıp halkası Endülüs'ün bu projeyle hatırlatılması çok kıymetli"

Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, iyi ve güzel çalışmaların çoğu zaman tek bir insanın gayretleriyle başladığını söyledi.

Endülüs Okuma Projesi'nin "bir delinin attığı taşla başladığını" vurgulayan Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada giderek büyümüş, 6'ncı senesini doldurmuş çok önemli bir projenin ödül töreninde bir aradayız. Ben de bir öğretmenim ve buna benzer çalışmalar, okuma programları düzenledik. Turgut Bey (Turgut Yaşar), bizim yaptığımızdan çok daha başarılı bir iş gerçekleştirmiş. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, projenin gönüllülük merkezli olmasının önemini vurgulayarak, "Projenin en güzel kısmı, çalışmanın resmi bir iş olmaması. Bizler biliyoruz ki sivil hareketler çok daha bereketli oluyor. Proje, adından başlamak üzere çok anlamlı bir yerde duruyor. Endülüs bizim medeniyetimizin sembol ismi ve merkezlerinden birisidir. Medeniyetimizin kayıp halkası Endülüs'ün bu projeyle hatırlatılması çok kıymetli. Bu tür projelerde devamlılık çok önemlidir. İnşallah bu güzel proje uzun yıllar boyunca devam eder." ifadelerini kullandı.

"Kitap okumanın zorlaştığı bir dönemde böylesi çalışmaların olması çok önemli"

Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, geleceğin dünyasının okuyanlar tarafından kurulacağını belirterek, "Teknolojinin sürekli okuyanların çalışmalarıyla geliştirildiğini görüyoruz. Bizlerin teknolojiyi sadece kullanmaması, aynı zamanda onu üreten olması gerekiyor. Bu projenin geleceğin üretken çocuklarının gelişmesine katkı sunacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörü Turgut Yaşar, projenin Van'da kurulan bir kütüphane ile başladığına dikkati çekerek, "Önce ilkokul, ardından ortaokul düzeyine yayıldı. Bu sene 6. yılımızı tamamladık. Projemiz büyüdü ve bu sene çok kıymetli sayılara ulaştık. Mavera Vakfı başta olmak üzere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." görüşünü dile getirdi.

Mavera Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, projenin sivil ve kendiliğinden bir hareket olarak ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kitap okumanın zorlaştığı bir dönemde okumayı odağına alan çalışmaların olması çok önemli. Endülüs Okuma Projesi bize sunulduğunda, vakıf olarak desteklemeye karar verdik ve çalışmayı kendi projemiz gibi gördük. Projenin okumayla çocuklarımızla geleceğiyle ilgili olmasını çok değerli buluyoruz ve uzun yıllar boyunca destek vermeyi arzu ediyoruz."

Ödüller sahiplerini buldu

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada ilkokul öğrencileri "Masal", ortaokul öğrencileri "Atasözlerinin Hikayesi", lise öğrencileri ise "Küçürek Öykü" türlerinde eserleriyle yer aldı..

Yarışmanın "Masal" kategorisinin jürisinde bu yıl Enver Rüzgar, Emine Okumuş, Gamze Yorulmaz, Kemal Çayır, Keziban Öcal, Mehtap Çağlar, Pınar Kul bulundu.

"Atasözlerinin Hikayesi" kategorisi jürisinde Salih Erayabakan, Emel Can, Yunus Meşe, Zeynep Sayman, Hüveyda Çoban, Ahmet Altınalana, Esma Demirel bulunurken, "Küçürek Öykü" kategorisinde Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Fatma Nur Uysal Pınar, Sümeyye Baştürk, Melek Karaca, İklime Karaca, Azize Taş ve Refika Mert jürideki isimler oldu.

Üç kategoride 15 öğrencinin ödüle layık görüldüğü törende, ilkokul "Masal" kategorisinde Sakarya Erenler Yeşiltepe İlkokulu'ndan Gözde Gökalp birinci olurken, Bursa Gemlik Borusan İlkokulu'ndan Ali Fedakar ikinci, Yalova Çınarcık Firuzan Kınal İlkokulu'ndan Öykü Sogurman üçüncü oldu.

Ortaokul "Atasözlerinin Hikayesi" kategorisinde Konya Sarayönü Mehmet Büyükyeğen İmam Hatip Ortaokulu'ndan Zeynep Rana Mizah birinci oldu. Bursa Osmangazi Bilge Malcıoğlu Ortaokulu'ndan Abdurrahman Namal ikinciliğe layık görülürken, Konya Meram Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'ndan Yiğit Eren Karabacak ise üçüncü oldu.

Lise "Küçürek Öykü" kategorisinde Konya Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Aysel Candan ilk sırayı alırken, aynı okuldan Mehmet Ali Yıldız ikincilik, Konya Karatay BİST Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Zeynep Acar ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Program jüri, ödül kazanan isimler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.