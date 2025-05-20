Senatoda Filistin Destekçileri Protesto Etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatoya konuştuğu sırada bir grup aktivist, seslerini yükselterek Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Rubio, ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesinde konuştuğu sırada salondan Filistinlilere destek sesleri yükseldi.

Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulunan aktivistler, kolluk kuvvetleri tarafından salondan çıkarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin destekçilerinin, koridorda kolluk kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldıkları sırada da bağırarak destek vermeye devam ettiği görüldü.

Bir aktivist, "Her gün yüzlerce insan ölüyor. Yüzlerce. Sessiz kalmayacağım." diyerek, tüm dünyaya "çok geç olmadan harekete geçme" çağrısı yaptı.

Bir diğer Filistin destekçisi ise Gazze'deki durumun diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, " İsrail'e silah satmayı bırakmalıyız." ifadesini kullandı.