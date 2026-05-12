Sendika Başkanı Türkmen Beraat Etti

12.05.2026 17:26
Mehmet Türkmen, halkı yanıltıcı bilgi yaymak suçlamasından beraat etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(GAZİANTEP)- Sırma Halı işçilerine destek vermek amacıyla katıldığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında beraat etti.

Duruşmaya, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi milletvekilleri, KESK, Birleşik Kamu-İş, uluslararası sendika temsilcileri ile çok sayıda sendika temsilcisi katıldı.

Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle duruşma, Ticaret Mahkemesi salonunda görüldü.

"HANGİ KONUŞMAMDA HALKI YANILTICI BİLGİ VERDİĞİMİ ANLAYAMADIM"

Mahkeme heyeti, Mehmet Türkmen'e savunması için söz verdi. Türkmen, savunmasında şunları söyledi:

"Ben tutuklandığım günden bu yana anlamadığım bir şey var: Hangi konuşmamda halkı yanıltıcı bilgi vermişim, bir türlü anlayamadım. Tutuklu olduğum gün avukatlarımdan konuşma metnini istedim, defalarca okudum ama bir türlü nasıl yanıltıcı bilgi verdiğime, şaşırdım."

Ben iş cinayetlerinden bahsediyorum. Gaziantep'te yaşanan iş cinayetlerinden bir tanesinde bile bir patronun ceza aldığını görmedim. Ben konuşmamda bundan bahsediyorum. Bu konuşmadan dolayı önce halkı kin ve nefrete tahrik suçundan alındım. Buradan bir şey çıkmayacağı anlaşılınca bu defa halkı yanıltıcı bilgi suçundan yargılanıyorum. Bir iş kazasından bahsediyorum. İşçi şikayetçi olmadığından dava kapatılmış. Bundan dolayı halkı yanıltıcı bilgi suçundan yargılanıyorum.

İş cinayetleriyle ilgili hazırlanan bir raporu avukatlarım dosyaya sundu. 13 yılda 555 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Hepsi dosyada var. Bu iş cinayetlerinden tek bir patron yargılanmamış. Ben bunu söyledim.

Gaziantep'te iş kazalarıyla ilgili saha araştırması yapıyoruz. Siz de bu raporda iş kazalarında cinayetlerin boyutunu göreceksiniz.

Ben patronların telefonuyla bir sendika başkanı olarak tutuklanıyorum. Bir sendika başkanı olarak en az 30 kez patronların telefonuyla gözaltına alındım. Nasıl olur da bir sendika başkanı bir telefonla tutuklanır?

Benim katıldığım hiçbir işçi eyleminde bir kez bile olay çıkmadı. Bu kentin Güvenlik Şubesine sorabilirsiniz. Söylediklerim, yasaya göre suç teşkil etmiyor."

TANIKLARIN DİNLENMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkemeye bir tanık listesi sunuldu. İddia makamı, tanıkların dinlenmesinin dosyanın geldiği aşama itibarıyla yargılamanın seyrine yeni bir katkı sunmayacağını belirterek talebin reddini istedi.

AVUKATLAR BERAAT TALEP ETTİ

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına esasa ilişkin savunmaları için söz verdi. Avukatlar, Mehmet Türkmen'in konuşmasının sendikal faaliyet ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yasalara göre suç unsuru oluşmadığını savundu.

İddia makamı mütalaasında, Mehmet Türkmen'in açıklamalarının halk arasında endişe yaratacak şekilde halkı yanıltıcı nitelikte olduğu, işçi, işveren ve devlet arasında kopuş yarattığı, kamu barışını ve düzenini bozduğu değerlendirmesinde bulundu. Savcı, sanığın tutukluluk süresi, sabit ikametgah sahibi olması ve kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak tahliyesini talep etti.

Taraf avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep ederek iddia makamının mütalaasına karşı savunma yaptı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet, Mehmet Türkmen'in beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
