Sendika Başkanından Şoke Edici Cinayet ve İntihar - Son Dakika
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Sendika Başkanından Şoke Edici Cinayet ve İntihar

Sendika Başkanından Şoke Edici Cinayet ve İntihar

Çankaya'da Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürüp intihar etti. Olay sonrası cenazesi Mersin'de defnedildi.

18.02.2025 18:29  Güncelleme: 18:30
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürüp intihar eden Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, Mersin'de toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanlığı'nda meydana geldi. İzmir Caddesi'nde üzerinde 5 katlı bir binanın 4'üncü katında faaliyet gösteren sendikada Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı. Ilgan, yanında bulunan tabanca ile Erdinç Koç'u başından vurdu. Ilgan, daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Deniz Ilgan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Ilgan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Hastanesi'nde kurtarılamadı. CENAZE MERSİN'E GETİRİLDİ

Sekreterini öldürdükten sonra intihar eden Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ilgan'ın cenazesi Mersin'e getirildi. İkindi namazına müteakip Mersin Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığı'nda defnedildi.

Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Çankaya, Cinayet, Sendika, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sendika Başkanından Şoke Edici Cinayet ve İntihar - Son Dakika

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