Senegal Büyükelçisi TOGÜ Rektörünü Ziyaret Etti

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Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Gueye ve elçilik müsteşarı Cheikh Diallo, Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, TOGÜ ve Senegal Cumhuriyeti arasında yapılan iş birlikleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Yılmaz, "Büyükelçisi Gueye ve Senegal heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversite olarak her zaman yanlarındayız, desteğimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz." dedi.

Gueye de Türkiye ve Senegal arasında özellikle eğitim alanında yapılan anlaşmalardan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, "Özellikle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi öğrencilerimize kapılarını açıyor. Öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerde, son derece mutlular. Senegal kültürünü de burada yaşatacağız. Bu çok değerli." ifadesini kullandı.

Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, genel sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Şahin Sözen de hazır bulundu.