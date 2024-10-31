Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

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Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, "(Türkiye-Senegal) İşbirliğimiz son derece başarılı bir şekilde seyretmekle birlikte, daha fazlasını elbette gerçekleştirme imkanına sahibiz." dedi.

Fay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'a göstermiş olduğu sıcak misafirperverlik nedeniyle teşekkürlerini sunan Fay, ziyaretle "sağlam, dostane ve samimi ilişkileri" güçlendirme fırsatı için mutluluğunu dile getirdi.

Fay, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere değinerek, Türkiye ile Senegal'in altyapı, savunma, sağlık hizmetleri, tarım, suya erişim, eğitim, enerji, ekonomi gibi birçok alanda zengin bir yelpazede olduğunu kaydetti.

Türk firmalarının Senegal'deki kilit projelerin hayata geçirilmesi konusundaki katkılarına değinen Cumhurbaşkanı Fay, "İşbirliğimiz son derece başarılı bir şekilde seyretmekle birlikte, daha fazlasını elbette gerçekleştirme imkanına sahibiz." dedi.

Fay, iki ülke arasındaki ortaklığın başka sektörlere de genişletilme arzusunda olunduğunu vurgulayarak, bu konuda özel sektör temsilcilerinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede ülkesinin "2050 Ulusal Dönüşüm Planı"nın ele alındığını belirten Fay, Türkiye'nin, Senegal'in "yeni yönelimleri" içinde girişimlerini destekleme niyetinden son derece memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Uluslararası gelişmeler

Uluslararası konulardan, terörizmin yaygınlaşmasından ve savaşlardan da bahsettiklerini aktaran Fay, özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedileri ve Sahel bölgesinin istikrarsızlaştırılmasını ele aldıklarını kaydetti.

Fay, çok taraflı ilişkilerin zayıflaması ve tek taraflı müdahalelerle uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkati çekerek, bunlar karşısında ortak uluslararası camianın sorumluluklarını hatırlatmakta fayda olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlerde (BM) daha adil ve eşitlikçi bir küresel düzenin sürdürülebilmesi için buna ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Fay, bu doğrultuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in barış ve uluslararası güvenliğin sağlanmasına yönelik görevini desteklediklerini dile getirdi.

Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sahel bölgesinde daha fazla faaliyetin desteklenmesi gerektiğine ilişkin görüştüklerini belirterek "Böylece o bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğini yeniden vurguladık. Söz konusu Sahel bölgesinin yabancı güçler arasında bir çatışma tiyatrosu alanına dönüşmesini kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Bu açıdan Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında derhal bir ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurguladık." diye konuştu.

Filistin halkının barış içerisinde ve bağımsız bir devlette yaşama hakkının olduğuna işaret eden Fay, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet içerisinde yaşama hakkının tanınması gerektiğini kaydetti.

Fay, bunun ötesinde çok taraflı ilişkileri güçlendirerek küresel barış ve istikrara katkı sağlamaları gerektiğini ele aldıklarını anlatarak, "Bunu da küresel yönetim sisteminin iyileştirilmesiyle, adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte gerçekleştirileceğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.