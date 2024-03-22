Senegal'deki Massalikoul Jinaan Camisi'nde Ücretsiz İftar Veriliyor

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Senegal'in başkenti Dakar'daki Massalikoul Jinaan Camisi'nde her akşam ücretsiz iftar veriliyor.

Dakar'ın Colobane Mahallesi'nde bulunan ve Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinaan'da ramazan boyunca her gün Müridi tarikatının finansmanıyla iftar programı düzenleniyor.

Müridi tarikatına mensup gönüllü gençler, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazi menüyü hazırlamak için öğleden sonra hummalı bir çalışma içine giriyor.

Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor. Ramazan boyunca her gün yüzlerce kişi aynı anda birlikte orucunu açıyor.

Kubbet-üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla Dakar'ın sembollerinden biri haline dönüşen Massalikoul Jinaan Camisi, 2019'da açılmıştı.

Adını ülkedeki Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "Cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan caminin iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.