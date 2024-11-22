Senegal ve Rusya'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Senegal ve Rusya'dan İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Faye, Putin ile görüştü; iki ülke işbirliğini ve Sahel'de barışı güçlendirdi.

22.11.2024 23:46
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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Faye, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile "geniş kapsamlı ve samimi" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Faye, görüşmede iki ülke arasında uzun süredir devam eden işbirliği ile Sahel'deki barış ve istikrarı güçlendirmede mutabık kalındığını bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin'in Rusya'ya davetini Faye'ın kabul ettiği kaydedildi.

Bu görüşme, nisanda göreve başlayan Cumhurbaşkanı Faye ile Putin'in doğrudan ilk teması oldu.

Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, ağustosta Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmiş ve bu görüşmede Lavrov, Senegal ve Afrika ülkelerinin savunma sanayisini geliştirmede Rusya'nın yardıma hazır olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da temmuzda Dakar'da temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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