Şenyaşar Davası'nda Tahliye ve Barış Görüşmeleri - Son Dakika
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Şenyaşar Davası'nda Tahliye ve Barış Görüşmeleri

Şenyaşar Davası\'nda Tahliye ve Barış Görüşmeleri

Suruç'taki silahlı kavgada tutuklu 4 sanık tahliye edildi, aileler arasında barış görüşmeleri başladı.

21.10.2024 17:40
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ŞANLIURFA'da 6 yıl önce seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin görülen ve kamuoyunda 'Şenyaşar davası' olarak bilinen davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Bu gelişmenin ardından AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri, her iki aile arasında barış görüşmeleri başlattı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesi, o dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında yaşanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, ayrıca milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız, Celal Yıldız ve Mikail Yıldız tutuklandı.

Yaşananların ardından iki oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde 'Adalet Nöbeti' başlattı. 18 Ekim tarihinde görülen davanın son duruşmasında, mahkeme heyeti, davada tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyelerin ardından, o dönem yas tutmayan Şenyaşar ailesi, 24 Ekim günü Suruç'ta ölen yakınları için taziye çadırı kuracağını açıkladı.

HUSUMETİN SONLANDIRILMASI İÇİN AİLELERE ZİYARET

Tahliyelerin ardından, Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında barış görüşmeleri başladı. DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, AK Parti'li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile aynı uçakla Şanlıurfa'ya geldi. DEM Parti heyeti, Suruç ilçesine geçerek, eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Şenyaşar ailesiyle görüşmeler yaptı. Aynı gün Suruç'a giden AK Partili TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Yıldız ailesine ziyarette bulundu. Her iki aile arasındaki husumetin sonlandırılması için başlatılan barış görüşmelerinin ilerleyen günlerde sonuç vermesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suruç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şenyaşar Davası'nda Tahliye ve Barış Görüşmeleri - Son Dakika

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