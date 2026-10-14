Sera Kadıgil, Halk TV kayyımının gündemi engelleme amacı taşıdığını savundu - Son Dakika
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Sera Kadıgil, Halk TV kayyımının gündemi engelleme amacı taşıdığını savundu

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Sera Kadıgil, Halk TV kayyımının gündemi engelleme amacı taşıdığını savundu
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TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Kadıgil, kayyım müdahalesiyle fon iddiaları ve Ekrem İmamoğlu'nun savunması gibi konuların gündeme gelmesinin engellenmek istendiğini savundu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, müdahalenin fon iddiaları ve Ekrem İmamoğlu'nun savunması gibi konuların gündeme gelmesini engellemeyi amaçladığını savundu.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fon adı altında kurdukları düzenle gayet organize bir biçimde götürdükleri milyarları konuşmayın, hesabını soramayın, ellerinde dakika dakika işlem kayıtları bulunan ama adlarını bir suç ortağı titizliğiyle sır gibi sakladıkları dolandırıcıları duymayın diye, Gazze'deki soykırımın baş sorumlularından katil Trump'ın gençlerimizi başkalarının savaşında ölsünler diye Yemen'e yollamak için ellerini ovuşturarak gün saydığını gözlerinizle görmeyin diye, 'Canlı yayınlansın' dedikleri İmamoğlu savunması akşam haberlerde bile olamasın diye, Saray'ın kayyumuyla küçük ortağının buluştuğunun ne tesadüf ki ertesi günü Halk TV'ye de çöktüler. Çünkü Saray Rejiminde suç işlemek serbest. Rejimin organize suçlarını konuşmak yasak."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sera Kadıgil, Halk TV kayyımının gündemi engelleme amacı taşıdığını savundu - Son Dakika
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