Sera Kadıgil: Siyasi Faaliyetlere Darbe Yapılıyor

14.09.2025 19:21
TİP Milletvekili Sera Kadıgil, siyasi partilere sağlanan hakların tehlikede olduğunu belirtti.

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Şu anda siyasi partilerin varlık sebebine, siyasi faaliyet yapma hakkımıza, seçme seçilme hakkımıza, bu halkın egemenliğine bir darbe yapılmak isteniyor. ve biz başından beri olduğu gibi saray rejimi neredeyse onun tam karşısında duruyoruz. Yanımızda yöremizde durana da bin selam olsun diyoruz" dedi.

CHP'nin, Ankara Tandoğan Meydanı'nda, "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" sloganıyla düzenlediği mitingde, ANKA Haber Ajansı'na konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, şunları söyledi:

"Türkiye İşçi Partisi korteji ile biz de giriş yaptık. Çünkü başından beri söylediğimiz gibi, bu iş ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne Ekrem İmamoğlu'nun ne Özgür Özel'in işidir. Şu anda siyasi partilerin varlık sebebine, siyasi faaliyet yapma hakkımıza, seçme seçilme hakkımıza, bu halkın egemenliğine bir darbe yapılmak isteniyor. ve biz, başından beri olduğu gibi saray rejimi neredeyse onun tam karşısında duruyoruz. Yanımızda yöremizde durana da bin selam olsun diyoruz. Bu karanlığı hep birlikte dağıtmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz."

Kaynak: ANKA

