Serbest Bırakılan Şüpheliye İddialar

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İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Aktaş'ın avukatı Vedat Pehlivan, "Soruşturma süreci boyunca müvekkilimiz tüm şüpheliler ile soruşturmanın gerektirdiği işlemlere tabi tutulmuştur. Farklı hiçbir muamelenin yapılmadığına diğer şüpheliler de şahit olmuştur. Müvekkilimizin 'adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tek şüpheli' olduğu izlenimi veren haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Pehlivan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlının tutuklandığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan müvekkili Ahmet Aktaş'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aktaş hakkında basında çeşitli haberler yapıldığını aktaran Pehlivan, doğru haberciliğin önemine binaen bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına bazı hususları basının ve kamuoyunun dikkatine sunmak istediğini ifade etti.

Aktaş'ın, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Mühendislik Fakültesinden 2001'de mezun olduğunu kaydeden Pehlivan, "2006'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesinde su ürünleri mühendisi olarak çalışmaktadır. Basında iddia edildiği gibi çaycılık veya garsonluk yapmamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan müvekkilimiz, kendi halinde mütevazı bir yaşam sürmektedir. Bu durum, çalıştığı kuruma yaptığı 7 Ocak 2025 tarihli mal bildirimiyle de sabittir." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Aktaş'ın soruşturma kapsamında ismi geçen Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Tic. A.Ş'ye 3 Temmuz 2024'te yönetim kurulu üyesi seçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soruşturmaya konu olay ile müvekkilimizin tek bağlantısı, Beltaş A.Ş'nin şirket borçları nedeniyle taşınmaz satışına izin veren yönetim kurulu kararı altında imzası bulunmasıdır. Sonraki süreçte müvekkilimiz, soruşturmanın temelini oluşturan satış sürecinde yer almamış, ihale komisyonunda bulunmamış, bu süreçlerde bulunan adı geçen şüpheliler ile de hiçbir görüşmesi olmamıştır. Soruşturmada ismi geçen diğer şirket sahibi şüpheliler ile akrabalık ilişkisi bulunmamakta olup, durum sadece soy isim benzerliğinden ibarettir."

Müvekkilinin gözaltına alınmadan bir gün önce eşinin, "çalıştığı birimi arayarak bir hafta izin istediği" iddialarının asılsız olduğunu aktaran Pehlivan, "Zira müvekkilimiz, 13 Ocak'ta sabahın erken saatlerinde kolluk görevlilerince gözaltına alınmış ve ailesiyle oturduğu konut aranmıştır. Aynı tarihte müvekkilimizin işe gitmemesi nedeniyle mesai arkadaşlarının saat 10.54 sularında eşini aramaları üzerine, eşi tarafından müvekkilimize bir hafta izin verilmesi istenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Pehlivan, 47 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan müvekkilinin 16 Ocak'ta aralarında başka yönetim kurulu üyesinin de bulunduğu 7 kişiyle birlikte adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini, diğer şüphelilerin tutukluluk sorgularının tamamlanması akabinde müvekkiliyle birlikte 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla sabaha karşı serbest bırakıldığını kaydetti.

Avukat Pehlivan, "Soruşturma süreci boyunca müvekkilimiz tüm şüpheliler ile soruşturmanın gerektirdiği işlemlere tabi tutulmuştur. Farklı hiçbir muamelenin yapılmadığına diğer şüpheliler de şahit olmuştur. Müvekkilimizin 'adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tek şüpheli' olduğu izlenimi veren haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.