Serbest Bırakılan Şüpheliye İddialar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serbest Bırakılan Şüpheliye İddialar

Avukat, Ahmet Aktaş'ın soruşturmadaki durumunu ve haberlerdeki yanlış bilgileri açıkladı.

17.01.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Aktaş'ın avukatı Vedat Pehlivan, "Soruşturma süreci boyunca müvekkilimiz tüm şüpheliler ile soruşturmanın gerektirdiği işlemlere tabi tutulmuştur. Farklı hiçbir muamelenin yapılmadığına diğer şüpheliler de şahit olmuştur. Müvekkilimizin 'adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tek şüpheli' olduğu izlenimi veren haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Pehlivan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlının tutuklandığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan müvekkili Ahmet Aktaş'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aktaş hakkında basında çeşitli haberler yapıldığını aktaran Pehlivan, doğru haberciliğin önemine binaen bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına bazı hususları basının ve kamuoyunun dikkatine sunmak istediğini ifade etti.

Aktaş'ın, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Mühendislik Fakültesinden 2001'de mezun olduğunu kaydeden Pehlivan, "2006'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesinde su ürünleri mühendisi olarak çalışmaktadır. Basında iddia edildiği gibi çaycılık veya garsonluk yapmamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan müvekkilimiz, kendi halinde mütevazı bir yaşam sürmektedir. Bu durum, çalıştığı kuruma yaptığı 7 Ocak 2025 tarihli mal bildirimiyle de sabittir." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Aktaş'ın soruşturma kapsamında ismi geçen Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Tic. A.Ş'ye 3 Temmuz 2024'te yönetim kurulu üyesi seçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soruşturmaya konu olay ile müvekkilimizin tek bağlantısı, Beltaş A.Ş'nin şirket borçları nedeniyle taşınmaz satışına izin veren yönetim kurulu kararı altında imzası bulunmasıdır. Sonraki süreçte müvekkilimiz, soruşturmanın temelini oluşturan satış sürecinde yer almamış, ihale komisyonunda bulunmamış, bu süreçlerde bulunan adı geçen şüpheliler ile de hiçbir görüşmesi olmamıştır. Soruşturmada ismi geçen diğer şirket sahibi şüpheliler ile akrabalık ilişkisi bulunmamakta olup, durum sadece soy isim benzerliğinden ibarettir."

Müvekkilinin gözaltına alınmadan bir gün önce eşinin, "çalıştığı birimi arayarak bir hafta izin istediği" iddialarının asılsız olduğunu aktaran Pehlivan, "Zira müvekkilimiz, 13 Ocak'ta sabahın erken saatlerinde kolluk görevlilerince gözaltına alınmış ve ailesiyle oturduğu konut aranmıştır. Aynı tarihte müvekkilimizin işe gitmemesi nedeniyle mesai arkadaşlarının saat 10.54 sularında eşini aramaları üzerine, eşi tarafından müvekkilimize bir hafta izin verilmesi istenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Pehlivan, 47 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan müvekkilinin 16 Ocak'ta aralarında başka yönetim kurulu üyesinin de bulunduğu 7 kişiyle birlikte adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini, diğer şüphelilerin tutukluluk sorgularının tamamlanması akabinde müvekkiliyle birlikte 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla sabaha karşı serbest bırakıldığını kaydetti.

Avukat Pehlivan, "Soruşturma süreci boyunca müvekkilimiz tüm şüpheliler ile soruşturmanın gerektirdiği işlemlere tabi tutulmuştur. Farklı hiçbir muamelenin yapılmadığına diğer şüpheliler de şahit olmuştur. Müvekkilimizin 'adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tek şüpheli' olduğu izlenimi veren haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Aktaş, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serbest Bırakılan Şüpheliye İddialar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: Serbest Bırakılan Şüpheliye İddialar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.