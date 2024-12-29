Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı - Son Dakika
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Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı

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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı, 8901 oyla başkan oldu.

29.12.2024 23:24
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(ANKARA) - Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu tamamlandı. Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu tamamlandı. Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belirlendiği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçim sonucunda Serdal Adalı, 8 bin 901 oy alırken, Yücel ise 3 bin 637 oyda kaldı. 25 sandıklı seçimde Adalı hiçbir sandıkta geriye düşmedi.

Başkanlık görevini devralan Adalı, Beşiktaş camiasına teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onursal başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme iki gün sonra kırkıncı yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan bir günden bir güne de benden desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya çok teşekkür ediyorum. Değerli kongre üyeleri Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yaşatan sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Buradan sayın Hüseyin Yücel'i de mücadeleden dolayı kutluyor, kendisi ile birlikte eşine ve ailesine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe bütün taraftarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeliyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim, eşi, ve yine Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine teşekkür ederim. Türkiye Jokey Kulübü'ne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Beşiktaşlılar aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş'ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlılar rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Serdal Adalı Beşiktaş'ın Yeni Başkanı - Son Dakika

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