Serdar Aksoy'a Hapis Cezası Onandı

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında açılan davada eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a "basit zimmet" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, sanık Aksoy hakkında Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan hükme ilişkin dosyayı yeniden yargılama yapılması için aynı mahkemeye iade etti.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Temmuz 2024'te Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek yeniden rapor talep etti.

Hazırlanan bilirkişi raporunun ardından 24 Aralık 2025'te yeniden yargılama yapan mahkeme, Aksoy hakkında daha önce verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin hükmü aynı şekilde kurdu.

Kararı 12 Mart'ta yeniden inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, dosya kapsamındaki duruşma tutanakları, deliller, gerekçe ve istinaf dilekçeleri üzerinde yaptığı değerlendirmede yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını belirledi.

Daire, diğer sanıklar yönünden de eylemlerin doğru nitelendirildiği, delillerin değerlendirilmesinde isabetsizlik olmadığı ve hükmün kanuni çerçevede kurulduğu kanaatine vararak hapis cezasını kesinleştirdi.

Operasyon ve adli süreç

Menemen Belediyesi'nde "zimmet" ve "irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020'de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Suçlamalar arasında Menemen Belediyesine ait hurdalıkta yer alan eşyanın ihalesiz şekilde özel firmalara satıldığı, gelirinin zimmete geçirildiği iddiaları da yer almıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve 25 kişi hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme" ve "zimmet" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Tutuklu sanıkların ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Daha sonraki celsede tüm sanıkların adli kontrolleri de kaldırılmıştı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2023'teki karar duruşmasında Aksoy'a, "suç delillerini gizlemek suçundan" ceza verilmesine gerek olmadığına karar vermiş, sanığa "basit zimmet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis vermişti.

Diğer sanıklar hakkında da beraat ve 6 ay 20 gün ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.