Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Geyve\'de ziyaretler gerçekleştirdi

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Geyve ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında Geyve'ye gelen Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve Geyve Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Metin Atalay ile çarşı esnafını ziyaret etti.

Beraberindekilerle Geyve Belediyesi Yöresel Ürünler Gıda Üretim Merkezi'ni de gezen Alemdar, kendilerini nazik karşılayan esnafa, vatandaşa ve çiftçilere teşekkür ederek, "İnşallah bizler de bu teveccühe layık olmaya gayret edeceğiz. Çalışmalarımızda ilçelerimizin yerel yapısına uygun projeleri hayata geçireceğiz. Bütün bunlar için ihtiyacımız olan tek bir şey var; o da birlik ve beraberlik. Bu birlikteliği sağlar ve omuz omuza hareket edersek, başarı kaçınılmaz olacak. Rabbim, beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Doğantepe Mahallesi'nde düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenen Alemdar, yeni dönemde şehrin tamamında halka kaliteli yaşam ortamı hazırlamak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, Doğantepe'nin 31 Mart'ta Geyve'den en güçlü desteği vereceğine inandığını kaydetti.

"Hükümetimizin tüm imkanlarını ilçemiz ve şehrimiz için kullanacağız"

Milletvekili Kaya da Cumhur İttifakı olarak sadece ülke ve millet için çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"31 Mart'ta sadece belediye başkanlığı seçimi yapmayacağız. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da ortaya koyduğu belediyecilik vizyonunu ülkemizin tüm şehirlerine yayarak, gerçek belediyeciliği tüm ülkemizde uygulamak istiyoruz. Bu kutlu görev, Büyükşehirde Yusuf Başkanımız, Geyve'de ise Metin Başkanımıza nasip oldu. 16 ilçenin vekiliyiz ama evimiz burası. Sizlerin desteğiyle inşallah daha güzel hizmetler ilçemizle, mahallelerimizle buluşacak. Baraj konusunu da yakından takip ediyoruz. En kısa sürede barajı tamamlayıp hizmete sokacağız. Sorunlarınızı sizin kadar iyi bilen bir kardeşiniz var. Hükümetimizin tüm imkanlarını ilçemiz ve şehrimiz için kullanacağız."

Başkan Metin Atalay ise halka hizmetin devam edeceğini belirterek, Milletvekili Kaya'ya belediye başkanlığı süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Güzel bir belediye teslim aldığını belirten Atalay, "İnşallah bizler de bu çalışmaların üzerine koyarak devam edeceğiz. İnanıyorum ki sizlerin de desteğiyle daha güzel hizmetler yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir de Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber olduklarının altını çizerek, buradaki coşkunun 31 Mart'ta inşallah zafer gecesinde buluşacaklarını gösterdiğini kaydetti.

Cumhur İttifakı olarak vatana millete hizmet etmek, al bayrağın gölgesinde huzur içinde yaşamak için bir araya geldiklerini aktaran MHP Geyve İlçe Başkanı Murat Çakmak ise "Menfaat yok, çıkar yok. Birlikteliğimizin tek amacı, devletimizin bekasıdır. Cumhur İttifakı'nın neferleri olarak tüm adaylarımızın yanındayız. Onlar için sahadayız." açıklamasında bulundu.

Ziyaretlerde, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Şan ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Gökmen de yer aldı.