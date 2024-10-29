Serdivan Mübadilleri Derneği Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serdivan Mübadilleri Derneği Buluşması

Serdivan Mübadilleri Derneği Buluşması

Serdivan Mübadilleri Derneği, Akhisar'da mübadilleri bir araya getirdi, kültürel etkinlikler düzenlendi.

29.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Drama'dan Serdivan ilçesine gelenlerin torunlarının kurduğu Serdivan Mübadilleri Derneğinin üyeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bölgedeki mübadillerle buluştu.

Sakarya'dan 4 otobüs ve onlarca araçtan oluşan konvoyla Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen aralarında dernek üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 400 kişilik grup, Kayalıoğlu Mahallesi'nde dernek temsilciliğinin açılışına katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da kutlandığı etkinlikte, Kayalıoğlu Mübadiller Kültür Platformu tarafından, mübadelede bölgeye yerleştirilen ailelerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Halk oyunları gösterilerine yer verilen etkinlikte, mübadiller bölgeye özgü "Zigoş" oynadı.

Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır, açılışta yaptığı konuşmada, 100 yıl önce dede topraklarından ata topraklarına yaptıkları göçü zihinlerde taze tutmak, el sanatlarını, kültür ve geleneklerini yaşatmak amacıyla derneklerini kurduklarını belirterek, "Derneğimiz, kültürel alanlarda faaliyetleri sürdüren gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşu olma çabasındadır. Tüzüğümüz ve belirlediğimiz vizyon doğrultusunda geçmişi araştırarak, kararlılıkla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve çalışmalarımızla öz kültürümüzü geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Siyasi bir amaç ve beklentilerinin olmadığını vurgulayan Cıngır, "Her siyasi görüşe eşit mesafedeyiz ve çalışmalarımızı siyasetin üstünde bir anlayışla sürdürüyoruz. Tamamen kültürel faaliyetlere odaklı bir yapı içerisinde varlığımızı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Derneğin Akhisar temsilcisi Hakan Taşçı da Sakarya'dan gelen ve "bir elmanın diğer yarısı gibi gördükleri" 400'e yakın misafir ile Akhisar'daki mübadilleri buluşturup kaynaştırdıklarını, Cumhuriyet'in 101. yılında yaklaşık bin kişi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından derneğin Akhisar temsilciğinin açılışı yapıldı.

Açılışa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Yunanistan, Göçmenler, Etkinlik, Serdivan, Türkiye, Akhisar, Kültür, manisa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serdivan Mübadilleri Derneği Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: Serdivan Mübadilleri Derneği Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.