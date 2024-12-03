Serebral Palsi Hastası Gencin İtfaiye Eri Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Serebral Palsi Hastası Gencin İtfaiye Eri Olma Hayali Gerçekleşti

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Mersin'de 28 yaşındaki Serebral Palsi hastası Durmuş Bozdağ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi. Eğitim alarak yangın tatbikatına katılan Bozdağ, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

03.12.2024 12:33  Güncelleme: 12:43
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Serebral Palsi hastası gencin itfaiye eri olma hayali gerçek oldu

MERSİN - Mersin'de, 28 yaşındaki hafif derece Serebral Palsi hastası Durmuş Bozdağ'ın 'itfaiye eri olma hayali', Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Tam donanımlı itfaiye kıyafetleri giyen Bozdağ için araç yangını tatbikatı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayalleri gerçekleştirerek gönüllere dokunmaya devam ediyor. En büyük hayali itfaiye eri olmak olan 28 yaşındaki hafif derece Serebral Palsi hastası Durmuş Bozdağ'ın hayali, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Ata Eğitim Merkezine davet edilen Bozdağ, önce temel itfaiye eğitimi aldı. Tam donanımlı itfaiye kıyafetleri giyen Durmuş için araç yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Telsizle ihbar alan ve itfaiye aracına binerek olay yerine ulaşan Durmuş Bozdağ, araç yangınına müdahale etti. Bozdağ, daha sonra senaryo gereği intihar etmek üzere olan bir vatandaşı kurtarmak için tırmanma kulesine çıktı. Telsiz kullanırken, yangın döndürürken ve kuleye tırmanırken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Bozdağ, en büyük hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı. Ata Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlik, Bozdağ için anlamlı biri gün olurken, anne Lemiye Bozdağ da oğlunun hayalinin gerçek oluşunu mutluluk gözyaşlarıyla izledi.

"Mutluyum, neşeliyim"

İtfaiye eri olarak hayalindeki gibi bir gün geçiren Durmuş Bozdağ, mutluluğunu, "Yangın söndürdüm. Kuleye tırmandım. En büyük hayalim itfaiyeci olmaktı. Kendimi iyi hissediyorum, mutluyum, neşeliyim" cümleleriyle anlattı.

"Bugün, bize çok güzel bir gün yaşattılar"

Anne Lemiye Bozdağ da oğlunun hayalinin gerçek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oğlunu mutluluk gözyaşlarıyla izleyen anne Bozdağ, "Bugün bize çok güzel bir gün yaşattılar. Durmuş bugün yangın söndürdü, itfaiye arabasına bindi, kuleye tırmandı. Çok güzel gün geçirdik, çok mutluyuz. Hayaliydi, gerçekleşti. Gurur duydum, çok mutlu oldum. Bize gösterdikleri emek ve özen için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir gencimizin hayalini gerçekleştirdik"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru ise gelen talep üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Bugün bir gencimizin hayalini gerçekleştirdik. Bize böyle bir talep geldi. Biz de 'bu hayali en güzel, ne şekilde gerçekleştiririz' diye gencimizle görüştük. İtfaiye kıyafeti giydirdik. Profesyonel itfaiyecinin kullandığı tüm ekipmanları vererek, araç yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirdik. 112'nin ihbarı üzerine Durmuş arkadaşımız itfaiye aracına bindi ve itfaiyeci arkadaşlarla müdahale ederek başarıyla yangını söndürdü. ikinci safhada iple erişim vardı. Oluşturduğumuz tatbikata göre, tamamen güvenlik önlemleri alınarak intihar girişiminde bulunan bir vatandaşımızı kurtarmak için tırmanma kulesine çıktı. Sonra geri indi" diye konuştu.

Bozdağ'ın çok mutlu olduğunu ifade eden Duru, "Böyle bir güne, böyle bir anıya eşlik ettiğimiz için biz de mutlu olduk, gurur duyduk" dedi.

Serebral Palsi Hastası Gencin İtfaiye Eri Olma Hayali Gerçekleşti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Serebral Palsi Hastası Gencin İtfaiye Eri Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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