Serebral Palsi Hastası Kızına Araç Alamayan Anne Dolandırıldığını İddia Ediyor

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HATAY'da, serebral palsi (SP) hastası kızı Elif'i (11) hastaneye ulaştırmak amacıyla otomobil satın almak için oto galerici A.Y.'ye para gönderen Nurten Yüksek (47), aracını teslim alamadı. Galerici hakkında suç duyurusunda bulunan Yüksek, "Ya otomobilimizi versinler ya da paramızı iade etsinler. Lütfen yetkililer ilgilensinler, kızım daha fazla mağdur olmasın" dedi.

Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan 3 çocuk annesi Nurten Yüksek, prefabrik eve yerleşti. Serebral palsi hastası kızı Elif'i hastaneye götürüp getirmek için ÖTV indirimiyle otomobil satın almak isteyen Nurten Yüksek, 1,5 yıl önce bir galeriye gitti. Firma sahibi A.Y. ile beğendiği sıfır kilometre otomobil için 650 bin liraya anlaşan Yüksek, banka hesabına parayı gönderdi. 45 gün içerisinde otomobili teslim edeceğini söyleyen firma sahibi, iddiaya göre Yüksek'i aylarca oyaladı. Birkaç ay sonra A.Y.'ye telefon numarasından ulaşamayan Yüksek, dolandırıldığını iddia edip, suç duyurusunda bulundu. Yüksek, iş yerine gittiğindeyse galericinin akrabaları, firmayı devraldıklarını, A.Y. ile görüşmediklerini ve bu ticaretten haberlerinin olmadığını söyledi.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Mağdur olduğunu söyleyen Nurten Yüksek, "Eşim yurt dışında çalışıp bize para gönderiyor, zor bir hayat yaşıyoruz. Kızım yürüyemiyor. Kırsalda yaşadığımız için kızım rahatsızlandığı zaman acil durumlarda yakınlarımızın araçlarını kullanıyoruz. Bir araç almak istemiştik ancak dolandırıldık. Aradan geçen süreçte bu kişi hakkında hala dava da açılmadı. ya otomobilimizi versinler ya da paramızı iade etsinler. Lütfen yetkililer bu konuyla ilgilensinler, engelli kızım daha fazla mağdur olmasın. Şu an kızımla çok zor durumdayız. Maalesef binlerce defa bize yalan söylediler, her zaman farklı bir tarih belirttiler. Kırsal alanda olduğumuz için kızım rahatsız olduğu, acil bir durum olduğu zaman yakınlarım yanımda olmazsa, bir araç bulamazsam maalesef hastaneye bile götüremiyorum" diye konuştu.

DHA'nın görüşmek istediği A.Y.'ye ise ulaşılamadı. A.Y.'nin akrabaları da olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü.