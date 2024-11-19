Serebral Palsi Hastası Şaban Can Kayaoğlu'nun Boccia Hedefi Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika
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Serebral Palsi Hastası Şaban Can Kayaoğlu'nun Boccia Hedefi Türkiye Şampiyonluğu

Serebral Palsi Hastası Şaban Can Kayaoğlu\'nun Boccia Hedefi Türkiye Şampiyonluğu

Samsun'da serebral palsi (SP) hastası 18 yaşındaki Şaban Can Kayaoğlu, boccia sporuna 2 yıl önce başladı ve 2025'teki Bedensel Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hedefi, Türkiye şampiyonu olmak.

19.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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SAMSUN'da 2 yıl önce boccia sporuna başlayan serebral palsi (SP) hastası Şaban Can Kayaoğlu (18), önümüzdeki yıl yapılacak Bedensel Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası'na hazırlanıyor. Kayaoğlu'nun hedefi Türkiye şampiyonu olmak.

Doğuştan SP hastası olan Şaban Can Kayaoğlu, 2 yıl önce boccia sporuna Engelliler Yaşam Parkı Sorumlusu Mehmet Yaşar aracılığıyla tanıştı. İlk başlarda bu sporu yapmakta zorlanan Kayaoğlu, şimdi ise antrenmanlarına severek katılıyor. 2025 yılında yapılacak olan Bedensel Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası'na hazırlanan Kayaoğlu'nun hedefi ise Türkiye şampiyonu olmak.

'İLK BAŞLARDA ZORLANDIM'

Hazırlıklarını Engelliler Yaşam Parkı'nda sürdürdüğünü belirten Şaban Can Kayaoğlu, "2 yıl önce Samsun Engelliler Yaşam Parkı Sorumlusu Mehmet Yaşar'ın tavsiyesi ile boccia sporuyla tanıştım. İlk başlarda zorlanıyordum ama şimdi bu sporu çok seviyorum. Ailem, antrenörüm bana her türlü desteği veriyor. Onların sayesinde bugün Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Bu sporda daha yeni olduğum için herhangi bir derecem yok. Ama 2025 yılında yapılacak olan şampiyonadaki hedefim Türkiye şampiyonu olmak" dedi.

BU SPOR AĞIR ENGELLİLER İÇİN İYİ OLUYOR

Boccia sporunun ağır engellilere uyarlanmış bir spor olduğunu belirten Samsun Engelliler Yaşam Parkı Sorumlusu Mehmet Yaşar, "Bedensel engelli çocuklarımız, büyüklerimiz ile beraber çeşitli sportif etkinlikler arasında boccia sporu da yapıyoruz. Bu spor ağır engelliler için iyi oluyor. Türkiye şampiyonasında çeşitli başarılar elde eden çocuklarımız var. Şaban kardeşimiz de bunlardan biri. Hafta sonları derneğimizde çeşitli kurslarımız oluyor. Boccia sporu ağır engelliler için uyarlanmış bir spordur. Çocuklar için de sosyalleşmelerini sağlayan bir spor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serebral Palsi Hastası Şaban Can Kayaoğlu'nun Boccia Hedefi Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika

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