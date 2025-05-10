Serebral Palsili Çocuklar İçin 23. Şenlik Düzenlendi

(ANKARA)- Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından düzenlenen 23'üncü Çocuk ve Gençlik Şenliği, Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi etkinlik alanında coşkuyla gerçekleştirildi. Engelliler Haftası kapsamında serebral palsili çocuklara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan şenliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

SERÇEV'in 23'üncü Çocuk ve Gençlik Şenliği, Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi etkinlik alanında düzenlendi. Serebral palsi hastası çocuklar ve aileleri, sosyal hayata eşit katılımın önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlikte bir araya geldi. Şenlikte, bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenirken, müzik dinletileri, yüz boyama etkinlikleri, el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar ve çeşitli atölye çalışmaları da yer aldı.

Şenliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

SERÇEV Genel Sekreteri Sinem Ersoy, programın 3 gün boyunca çeşitli etkinlerle devam edeceğini belirtti.