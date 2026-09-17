Şerefiye Sarnıcı 17 Eylül\'den itibaren vatandaşlara 1 TL\'ye açıldı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin tarihi dokusu içinde yaklaşık 1.600 yıllık geçmişi ve benzersiz atmosferi ile geçmişten günümüze uzanan Şerefiye Sarnıcı'nın 17 Eylül itibarıyla vatandaşlara1 TL giriş ücretiyle kapılarını açtığını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 1 TL giriş ücretiyle ağırlayacak. İstanbul'un tarihi mirasının önemli yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, bu uygulamayla birlikte daha fazla vatandaşın Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret etmesine imkan sağlayacak.

Kültürel mirasın daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayan 1 TL'lik giriş uygulaması, yerli ziyaretçilerin tarihi yapılara erişimini kolaylaştırırken Şerefiye Sarnıcı'nı daha fazla vatandaşla buluşturacak. Uygulamadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, giriş alanında T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

ŞEREFİYE SARNICI HAKKINDA

Açılamada, Şerefiye Sarnıcı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"1.600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un Tarihi Yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından olan Şerefiye Sarnıcı'nın, bir yapım kitabesi bulunmamakla birlikte mimari özelliklerinden yola çıkılarak 2. Theodosius (408 - 450) döneminde yapıldığı öngörülüyor. İstanbul'un su kaynaklarının yetersizliğinin yanı sıra nüfus yoğunluğu ve yaşanan kuşatmalar nedeniyle, suyun depolanacağı yapılara ihtiyaç duyulmuştur. Yüzyıllar boyunca şehrin su depoları olarak açık ve kapalı sarnıçlar kullanılırken; Şerefiye ve Yerebatan gibi görkemli kapalı sarnıçların ağırlıklı olarak Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos banyolarına su sağladığı biliniyor. Yaklaşık 24 metreye 40 metre bir alan üzerine inşa edilen ve tavan yüksekliği 11 metreyi bulan Şerefiye Sarnıcı'nın içinde 45 adet yelken tonoz ve 32 adet sütun bulunuyor. Üzerlerinde impost bloklar taşıyan Korinth üslubundaki başlıkların tümü sarnıca özel olarak Marmara Adası mermerinden yapılmıştır. Başlıklar akantus (ayı pençesi) yaprakları ile bezelidir. Yapının iç duvarları su geçirmez sıva ile kaplanmıştır ve köşeleri su basıncına dayanması için kavislidir. Duvar kalınlığı ise yaklaşık 2,5 metredir."