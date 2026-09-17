Şerefiye Sarnıcı 17 Eylül'den itibaren vatandaşlara 1 TL'ye açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şerefiye Sarnıcı 17 Eylül'den itibaren vatandaşlara 1 TL'ye açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şerefiye Sarnıcı 17 Eylül\'den itibaren vatandaşlara 1 TL\'ye açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, yaklaşık 1.600 yıllık Şerefiye Sarnıcı'nın 17 Eylül itibarıyla vatandaşlara 1 TL giriş ücretiyle kapılarını açtığını duyurdu. Uygulamayla daha fazla yerli ziyaretçinin tarihi yapıyı gezmesi hedefleniyor; girişte T.C. kimlik kartı ibrazı yeterli olacak.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin tarihi dokusu içinde yaklaşık 1.600 yıllık geçmişi ve benzersiz atmosferi ile geçmişten günümüze uzanan Şerefiye Sarnıcı'nın 17 Eylül itibarıyla vatandaşlara1 TL giriş ücretiyle kapılarını açtığını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 1 TL giriş ücretiyle ağırlayacak. İstanbul'un tarihi mirasının önemli yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, bu uygulamayla birlikte daha fazla vatandaşın Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret etmesine imkan sağlayacak.

Kültürel mirasın daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayan 1 TL'lik giriş uygulaması, yerli ziyaretçilerin tarihi yapılara erişimini kolaylaştırırken Şerefiye Sarnıcı'nı daha fazla vatandaşla buluşturacak. Uygulamadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, giriş alanında T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

ŞEREFİYE SARNICI HAKKINDA

Açılamada, Şerefiye Sarnıcı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"1.600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un Tarihi Yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından olan Şerefiye Sarnıcı'nın, bir yapım kitabesi bulunmamakla birlikte mimari özelliklerinden yola çıkılarak 2. Theodosius (408 - 450) döneminde yapıldığı öngörülüyor. İstanbul'un su kaynaklarının yetersizliğinin yanı sıra nüfus yoğunluğu ve yaşanan kuşatmalar nedeniyle, suyun depolanacağı yapılara ihtiyaç duyulmuştur. Yüzyıllar boyunca şehrin su depoları olarak açık ve kapalı sarnıçlar kullanılırken; Şerefiye ve Yerebatan gibi görkemli kapalı sarnıçların ağırlıklı olarak Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos banyolarına su sağladığı biliniyor. Yaklaşık 24 metreye 40 metre bir alan üzerine inşa edilen ve tavan yüksekliği 11 metreyi bulan Şerefiye Sarnıcı'nın içinde 45 adet yelken tonoz ve 32 adet sütun bulunuyor. Üzerlerinde impost bloklar taşıyan Korinth üslubundaki başlıkların tümü sarnıca özel olarak Marmara Adası mermerinden yapılmıştır. Başlıklar akantus (ayı pençesi) yaprakları ile bezelidir. Yapının iç duvarları su geçirmez sıva ile kaplanmıştır ve köşeleri su basıncına dayanması için kavislidir. Duvar kalınlığı ise yaklaşık 2,5 metredir."

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiŞerefiye SarnıcıKültür SanatKültürGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Mekke’ye yönelik saldırı girişimine Türkiye’den ilk tepki Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm
Aydında sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi Aydında sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi
Karaman’da kavşakta kaza: Okul servisiyle çarpışan araçta 6 yaralı Karaman'da kavşakta kaza: Okul servisiyle çarpışan araçta 6 yaralı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış
17:11
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:18:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Şerefiye Sarnıcı 17 Eylül'den itibaren vatandaşlara 1 TL'ye açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement