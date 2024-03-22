Sergilenen milli uçak motorları göz yaşarttı
TEI'nin ürettiği motorları gururla inceleyen bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
İlk gününde ziyaretçiler valilik alanına adeta alana akın etti
Gencinden yaşlısına, birçok vatandaş motorları yakından inceleyip TEI görevlilerinden detaylı bilgi aldı.
Gözleri yaşaran emekli öğretmen Selahattin Karahan:
"Şuan öğretmenliğim devam etseydi, sınıflarımı, öğrencilerimi toplar getirirdim"
"100 yıldır bekliyorduk. Bu yeni değil, ölmeden gördük bu günleri"
" İsrail'in bize sattığı ve tamir etmedikleri Heron'ları çok iyi biliyorum"
ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde sergilenen TEI üretimi uçak motorları ziyaretçilerini gururlandırırken, ürünleri incelerken gözleri yaşaran emekli öğretmen Selahattin Karahan, "Onur verici yani, insanın onur duymaması mümkün değil ki. Keşke şuan öğretmenliğim devam etseydi, sınıflarımı, öğrencilerim toplar getirirdim buraya" dedi.
Türkiye'nin Eskişehir'den yükselen küresel havacılık şirketi TEI, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde, Vilayet Meydanı'nda yerli ve milli havacılık motorlarını sergilemeye başladı. Alanda; geçtiğimiz günlerde ilk ateşlemesi gerçekleşen Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, art yakıcı modül ile 10 bin libre itki üretecek türevi TEI-TF10000, milli helikopter Gökbey'e güç veren Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru TEI-TS1400, Yerli Karaşahin Genel Maksat Helikopterlerine güç veren T700-TEI-701D turboşaft motoru ve ANKA, AKSUNGUR ve BAYRAKTAR TB3'e güç veren Türkiye'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki sergi ile halkla buluştu. 4 gün boyunca, 12.30 - 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde ziyaretçiler, adeta alana akın etti. Gencinden yaşlısına, birçok vatandaş motorları yakından inceleyip TEI görevlilerinden detaylı bilgi aldı.
"İnsanın onur duymaması mümkün değil ki"
Etkinlikte motorları yakından inceleyen Selahattin Karahan isimli emekli öğretmen duygu dolu anlar yaşadı. Gözleri dolan ve "Ben İsrail'in bize sattığı Heron'ları çok iyi hatırlıyorum. Tamir etmediklerini çok iyi biliyorum" diyen Karahan şöyle konuştu;
"Onur verici, gurur verici, biz bunu 100 yıldır bekliyorduk. Bu yeni değil, ölmeden gördük bu günleri. Hamdolsun Rabbime bu gençlerin sayısını arttırsın. Şimdi, az önce röportaj veren hocam dedi ki, 'Eğer siz bunları yapmasaydınız bizi yaşatmazlardı biz bu topraklarda. Ben de öyle inanıyorum Güçlü olursanız ayakta durursunuz. Güçlü olmazsanız bu topraklar bize yar etmezler. Onun için emek verenleri, çalışanları kutluyorum alınlarından öpüyorum. Ben motor mu gördüm hayatımda? Uçak motoru mu gördüm? Kaan motoru mu gördüm? Helikopter motoru mu gördüm? Görmedim ki hep başkasına ihtiyaç duyduk. Ben İsrail'in bize sattığı Heron'ları çok iyi hatırlıyorum. Tamir etmediklerini çok iyi biliyorum. O yüzden biz yaşadık bunları. Rabbim sayılarınızı arttırsın, gücümüze güç katsın mübarek Ramazan gününde. Onur verici yani, insanın onur duymaması mümkün değil ki. Keşke şuan öğretmenliğim devam etseydi, sınıflarımı, öğrencilerimi toplar getirirdim buraya. Sınıfta anlatmazdım, getirir burada gösterirdim bunları. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, inşallah daha güzel günlere siz götüreceksiniz bu ülkeyi. Başaracaksınız, inanın buna."
"Bunlar Türkiye'nin yaptığı milli bir üretim olduğu için gurur duyuyoruz"
Etkinlikte motorları inceleyen ve gururlu olduğunu söyleyen bir başka vatandaş Hidayet Akyol ise şöyle konuştu;
"Bunlar Türkiye'nin yaptığı milli bir üretim olduğu için gurur duyuyoruz. Tabii ki bunları burada görmek güzel ve şu anda incelediğim motor TB3'ler ile Aksungur'larda, yani silahlı kuvvetlere güç katan her şeyde kullanılıyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Bunu burada görmek hepimizi mutlu ediyor. Millet olarak gururluyuz. Son geliştirilen Kızılelma daha büyük bir uçak olduğu için herhalde onun motoru daha güçlü. Tabii bununla da gurur duyuyoruz. Şu anda gördüğüm 5 farklı motor var. Hepsi de birbirinden farklı geliştirilmiş. Dizelinden tutalım, jet ve turbo motor şeklinde bunların hepsi bizim için gurur kaynağı.
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