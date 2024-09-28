Serhat Akın'ı Vuran Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi - Son Dakika
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Serhat Akın'ı Vuran Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Serhat Akın\'ı Vuran Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'ın kurşunlanma olayına karışan şüpheliler tespit edildi.

28.09.2024 16:35
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(İSTANBUL) - Fenerbahçeli eski futbolcu, futbol yorumcusu Serhat Akın'ın ayağından kurşunlanması olayına karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıya 4 kişi karıştı. Bunlardan yardım ve yataklıkla suçlanan 2 şüpheli yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren O.D. ve O.M. aranıyor. Bakanlık aranan 2 şüphelinin fotoğraflarını paylaştı.

Fenerbahçeli eski futbolcu, futbol yorumcusu Serhat Akın, vurulacağını bir süre önce programda dile getirmiş, geçen perşembe akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ayağından vurulduğunu duyurmuştu. Kavacık'ta yaşanan kurşunlanma olayına karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıya 4 kişi karıştı. Bunlardan yardım ve yataklıkla suçlanan 2 şüpheli yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren O. D. ve O. M. adlı şüpheliler aranıyor. Bakanlık, aranan şüphelilerin fotoğraflarını da paylaştı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Olaya karışanların E.Ü, M.A, O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Serhat Akın'ı Vuran Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi - Son Dakika

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