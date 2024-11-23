Serial Bridges İstanbul Atölyesi Tamamlandı - Son Dakika
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Serial Bridges İstanbul Atölyesi Tamamlandı

Serial Bridges İstanbul Atölyesi Tamamlandı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen atölyede 'Gökçeada' projesi birinci oldu. Uluslararası dizi geliştirme desteklendi.

23.11.2024 17:21
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(İSTANBUL) - Dizi endüstrisinin uluslararası alandaki en prestijli etkinliklerinden biri olan Series Mania, Institut Français Türkiye ve m2 Film Lab iş birliğiyle, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Serial Bridges İstanbul dizi geliştirme atölyesi tamamlandı. Beş gün süren program, uluslararası standartlarda dizi projeleri geliştirmek amacıyla seçilen yedi yapımcı ve yazar ekibini bir araya getirdi. Alara Hamamcıoğlu ve Ozan Yoleri'nin Gökçeada projesi, Serial Bridges İstanbul atölyesinin birincisi oldu.

Katılımcılara global dizi sektörünü yakından tanıma, ortak finansman olanaklarını keşfetme ve projelerini uluslararası platformlara taşıma fırsatı sunan atölye, sektörde önemli bir yer tutuyor. Katılımcılar, Türkiye'den Emmy adayı senarist ve danışman Deniz Akçay ile BAFTA ödüllü İngiliz yapımcı Marc Lorber'in liderliğinde, bire bir ve grup oturumları aracılığıyla projelerini geliştirdi. Ayrıca, dizi sektörünün önemli isimleri masterclass ve geri bildirim oturumları ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Bu oturumlarda, global trendler, uluslararası ortak yapımlar için yeni modeller, Türk dizilerinin uluslararası pazardaki potansiyeli ve satış stratejileri gibi konulara da değinildi.

M2 Film Lab Direktörü ve yapımcı Selin Vatansever,  Serial Bridges İstanbul'un amacını şu sözlerle açıkladı:

"Biz daha çok bağımsız sinema tarafından yola çıktık. Türkiye, özellikle dizileriyle yurtdışında daha fazla tanınıyor. Fuarlarda dramalar oldukça ilgi görüyor ve satın alınıyor. Ancak, Türk içerikleri ve platformlar için yapılan niş diziler yurtdışına o kadar açılmıyor. Bu yüzden dizi projelerine odaklanarak bir köprü kurmayı hedefledik. Ayrıca, Türkiye'de çok yetenekli senaristler var, ancak sektör genellikle aynı isimlerle çalışıyor. Serial Bridges İstanbul, sektöre katkı sağlamayı ve uluslararası ağ kurmayı amaçlayan bir platform."

Institut Français İstanbul'da gerçekleşen kapanışta  Jüri üyeleri İpek Tugay, Pelin Taran ve Hasret Özcan, projeleri değerlendirerek birinci olan yapımı seçti.  Serial Bridges İstanbul atölyesinin bu seneki birincisi, Alara Hamamcıoğlu ve Ozan Yoleri'nin geliştirdiği "Gökçeada" projesi oldu. Hamamcıoğlu ödül konuşmasında,  "Bizim daha önce art house filmleri üreten bir yapım şirketimiz vardı. Ancak şimdi daha fazla dizi yapmak istiyoruz. Serial Bridges İstanbul'u duyduğumuzda hemen başvurmak istedik ve şu an birinci olmak gerçekten harika" ifadelerini kullandı.

Gökçeada, başrolünde çok hırslı bir voleybolcunun yer aldığı bir gençlik dizisi olacak. Hikaye, takımından atılan genç bir voleybolcunun Gökçeada'ya sürülmesiyle başlıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Serial Bridges İstanbul, Türk dizilerinin global pazara taşınmasını sağlayan önemli bir adım oldu.

Kaynak: ANKA

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