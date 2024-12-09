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"Yol", "Köprü", "Katırcılar", "Derman" ve "Almanya Acı Vatan" adlı eserlerin aralarında bulunduğu birçok filme imza atan senarist ve yönetmen Şerif Gören, son yolculuğuna uğurlandı.

Atlas Sineması'nda düzenlenen anma töreninde konuşan oyuncu Halil Ergün, çok üzgün olduğunu belirterek, "Biraz fazla duygusallaştım çünkü sinema hayatım boyunca her zaman yanımda dost, arkadaş, ustam ve yönetmenim olarak var oldu." dedi.

Ergün, Yeşilçam sinemasının çok derin bir macera olduğunu dile getirerek, "Türk halkının toplumsallaşmasında çok önemli bir işlev yerine getirmiş bir süreçtir, bir büyük rüzgardır. Bu rüzgarın en önemli kahramanlarından biri de Şerif Gören'di" ifadesini kullandı.

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu, Gören ile Diyarbakır'da çekimlerde yaşadıkları bir anısını paylaşarak, geçmişle ilgili bir şeyler söylemenin çok acı verdiğini kaydetti.

Prodüksiyonda çalışırken oyunculuk yapmasını istediğini aktaran Çobanoğlu, "Ömer'i sen oynayacaksın, dedi. Mecburen kabul ettim. 'Tamam.' dedim. Şerif ağabey bende ışığı görmüş, o güzel gören Şerif Gören. Benim oyunculuk serüvenim Yol filmiyle başladı. İyi ki böyle bir şey yapmış. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimizi kaybettik. Uğurlar olsun. Şerif ağabey erken gittin." şeklinde konuştu.

"Sinemanın yönetmen olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik"

Oyuncu Nur Sürer, üzüntüsünü dile getirerek, " Muhsin Ertuğrul'un çok sert açtığı kapıyı, en son temsilci Şerif Gören yumuşacık kapadı." dedi.

Sinemanın zorlu şartlar altında çekildiği yıllarda tanıştıklarını aktaran Sürer, şunları kaydetti:

"Eksi 30 derecede sadece bir kamera ve dandik bir şaryo, öyle çekildi o filmler. Sekiz metre kar, 40 gün... Ben hayran kalmıştım. Çok sert bir yönetmendi. Oyuncular Şerif'ten acayip çekinirdi. Sinemanın yönetmen olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik. Çok üzgünüm."

Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz da Gören ile 70 yıllık dava arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Sendikalar, dernekler kurduk. Borçlanma yasaları çıktı. Sinema emekçilerinin birçoğunu emekli yaptık. Kendimizi emekli yapmadık. Şerif, gerçekten bütün bu övgüleri hak eden bir arkadaşımız ama bir film bir tek kişiyle çekilmez. Bir film, bir ekiple çekilir. Bunlar da sinema emekçileridir ve emeğin hakkını burada da vermek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Menderes Samancılar ise başsağlığı dileğinde bulunarak, "İşimiz, bu arkadaşlarımızı sürekli yolcu edip acılarını yaşamak... Bize de bunlar düşmüş. Şerif ağabey, sinemamızın iyi kalpli, iyi ağabeyiydi. Yüreğiyle yaptığı işlerle hepimize önderlik yaptı. Oturduğumuz masalarda, çalıştığımız setlerde, verdiğimiz mücadelede, yollarda hep yanımızdaydı. Hep eli sırtımızdaydı." diye konuştu.

Katılımcılardan isteyenler de kürsüye çıkarak, Gören ile ilgili hatıralarının yanı sıra duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Törene İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile yönetmenler Ömer Vargı, Yüksel Aksu, Nebil Özgentürk, Gani Şavata, senarist Hüseyin Kuzu, sanatçı Orhan Gencebay ve oyuncu Sibel Turnagöl'ün de aralarında bulunduğu sinema dünyasından tanınan pek çok kişi ile Gören'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Gören'in cenazesi, Hüseyin Ağa Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şerif Gören hakkında

"Yol" filmi ile "Cannes Film Festivali"nde "Altın Palmiye" ödülüne layık görülen Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956'da Türkiye'ye gelerek, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

Şerif Gören "Sen Türkülerini Söyle", "Endişe", "Deprem", "Amerikalı", "Gelincik", "On Kadın", "Nehir", "Tomruk", "Firar", "Herhangi Bir Kadın"ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza attı ve ödül kazandı.

Usta yönetmen, senaryosuna da imza attığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı son filmini 2011'de çekti.