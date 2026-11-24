Antalya'nın Serik ilçesinde Gedikköy İlkokulu'nun 1979 mezunları, 47 yıl sonra öğretmenleri Ayşe Bilsel (74) ile bir araya geldi. Öğretmen ve öğrencilerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Emekli öğretmen Ayşe Bilsel, "Dünyanın en mutlu öğretmeniyim şu anda" dedi.

Gedikköy İlkokulu'nun 5/A sınıfının 1978-1979 eğitim öğretim yılı mezunlarının, öğretmenleri Ayşe Bilsel' ile buluşması, yıkılan okulun yerine yapılan Serik Öğretmenevi önünde gerçekleşti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak organize edilen buluşmaya dönemin 28 mezunu katıldı. Öğrencilerinin Ayşe Bilsel'i çiçeklerle karşıladığı buluşmada duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, Bilsel'e eski ders defterini, sınıf fotoğraflarını ve Atatürk ile Cumhuriyet temalı çalışma programlarını sundu. Yıllar sonra yeniden yoklama alınırken, buluşmaya katılamayan sınıf arkadaşları da anıldı.

'DÜNYANIN EN MUTLU ÖĞRETMENİYİM'

Öğrencilerini yıllar sonra karşısında gören Ayşe Bilsel, "Dünyanın en mutlu öğretmeniyim şu anda" dedi. Bilsel, 1970'te mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Gedikköy İlkokulu'na atandığını, ardından Nazilli'ye tayin olduğunu anlattı. Bilsel, 25 yıl 3 ay süren öğretmenlik yaşamında bu buluşmanın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

'HASTALANDIĞIMIZDA BİLE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI'

Ayşe Bilsel'in eski öğrencilerinden, kendisi de öğretmen olan Ahmet Zor, "Öğretmenimiz hala çok güzel, hala değişmemiş. Hala bizim canım öğretmenimiz. Bizi hastalandığımızda bile yalnız bırakmadı" dedi.

Öğretmeninin Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılığını vurgulayan Zor, "Böylesine güzel, böylesine duygulu, böylesine Cumhuriyeti seven, Atatürkçü bir öğretmenin öğrencisi olmak benim için bir şerefti. Bütün arkadaşlarımız için de öyleydi" diye konuştu. Zor, yıllar sonra yeniden öğretmenlerinin yanında olduklarını ve eski ders defterini Bilsel'e takdim ettiklerini söyledi.

Buluşmanın sonunda Ayşe Bilsel ve eski öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirdi.