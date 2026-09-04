Serik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında evin iki odası küle döndü - Son Dakika
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Serik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında evin iki odası küle döndü

Serik\'te bir apartman dairesinde çıkan yangında evin iki odası küle döndü
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin iki odası tamamen zarar görürken, evde bulunan bir kadın ve küçük çocuk dumanları fark edip zamanında dışarı çıkarak kurtuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde Aydın Avcı'ya ait üç katlı apartmanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de ilaçlama motorlarıyla destek verdi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evin iki odası tamamen zarar gördü.

Mahalle Muhtarı İsmail Karsavurdan, gazetecilere, yangını fark edince zaman kaybetmeden itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Yangının büyümemesi için mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını ifade eden Karsavurdan, "Yangın başladığında evde bir kadın ve küçük bir çocuk vardı, dumanları görünce evden çıktılar. Yangın söndürüldü ama evde önemli ölçüde hasar oluştu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında evin iki odası küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında evin iki odası küle döndü - Son Dakika
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