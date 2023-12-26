Serik\'te kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün, sigara satışının engellenmesi amacı ile 18-25 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi. Kaçak ürünleri satan 2 şüpheliye gerekli işlemler yapıldı.

Ekipler 9 bin 939 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 30 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Trafik birimlerimizce yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 755 araç sorgulandı, 195 sürücüye 841 bin 709 lira cezası uygulandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapma" suçlarından 5 şüpheliye işlem yapıldı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.