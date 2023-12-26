 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Serik'te kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Serik'te kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi. Ayrıca, kaçak ürünleri satan 2 şüpheliye işlem yapıldı. Aynı operasyonda, aranan 30 kişi yakalanırken, 16 şüpheli tutuklandı. Trafik birimlerince yapılan uygulamalarda ise 3 bin 755 araç sorgulandı ve 195 sürücüye toplamda 841 bin 709 lira ceza uygulandı. Ayrıca, uyuşturucu suçundan 5 şüpheliye işlem yapıldı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Serik\'te kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
26.12.2023 - 10:17,
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün, sigara satışının engellenmesi amacı ile 18-25 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi. Kaçak ürünleri satan 2 şüpheliye gerekli işlemler yapıldı.

Ekipler 9 bin 939 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 30 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Trafik birimlerimizce yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 755 araç sorgulandı, 195 sürücüye 841 bin 709 lira cezası uygulandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapma" suçlarından 5 şüpheliye işlem yapıldı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:24:25. #1.13#
SON DAKİKA: Serik'te kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement