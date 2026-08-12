Serik'te Kayıp Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Serik'te Kayıp Çanta Sahibine Teslim Edildi

Serik\'te Kayıp Çanta Sahibine Teslim Edildi
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Zabıta ekipleri, kaybolan çantayı Azerbaycanlı turist Aliyeva Q.'ya teslim etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri, içinde yüksek miktarda döviz ve Türk lirası bulunan kayıp çantayı Azerbaycanlı sahibine teslim etti.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belek Komiserliği ekipleri, Belek Turizm Merkezi'nde rutin devriye görevleri sırasında yerde bir kadın çantası olduğunu fark etti.

Çantayı kontrol eden ekipler, içerisinde yüklü miktarda avro, dolar ve Türk lirası bulunduğunu belirledi.

Çantadaki evrakları inceleyen ekipler, kimlik bilgileri üzerinden sahibinin Azerbaycan vatandaşı Aliyeva Q. olduğunu tespit etti.

Zabıta ekipleri, Aliyeva Q'ya ulaşarak çantasının bulunduğu bilgisini verdi. Muhafaza altına alınan çanta, içerisindeki para ve diğer eşyalarla birlikte düzenlenen tutanakla sahibine teslim edildi.

Çantasına yeniden kavuşan turist, zabıta ekiplerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, turist, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Kayıp Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

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