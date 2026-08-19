Serik'te Minibüs-Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Serik'te Minibüs-Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Ersöz yaralandı. Minibüste bulunan 5 kişilik turist aile ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan, Belek'teki bir otele turist yolcu taşıyan Ogün Balkesen yönetimindeki 07 CHU 238 plakalı minibüs ile tali yoldan çıkan Mehmet Ersöz idaresindeki 07 YT 694 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Ersöz, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ersöz, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TURİST AİLE YARA ALMADAN KURTULDU

Minibüste bulunan 5 kişilik turist aile kazadan yara almadan kurtuldu. Havalimanından Belek'teki otellerine transfer edilen turistler için kaza yerine başka bir minibüs çağrıldı. Turist aile, gelen minibüsle konaklayacakları otele gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Minibüs-Kamyonet Çarpıştı: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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