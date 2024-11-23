Serik'te Sağanak Sonrası Plakalar Toplanıyor - Son Dakika
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Serik'te Sağanak Sonrası Plakalar Toplanıyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası göle dönen yollarda onlarca aracın plakası kayboldu. Zabıta ekipleri, su altında kalan plakaları toplayarak araç sahiplerine teslim ediyor.

23.11.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
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- Sağanak sonrası düşen plakasını bulamayan sürücü oraya koştu

Belediye ekiplerince göle dönen yollardan toplanan plakalar, sahiplerine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür süren sağanak yağışın ardından, göle dönen yollara onlarca aracın plakası düştü. Zabıta ekiplerince bulunup bir bölgede toplanan plakalar, araç sahiplerine teslim ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezi 2 gündür yağan sağanak yağış sonrası adeta sular altında kaldı. Merkezde yollar göle döndü, araçlar sularda mahsur kaldı. Araç sürücüleri plakaları su içinde kaybolunca suların çekilmesini bekledi. Plakalarını bulamayan sürücülerin imdadına ise zabıta ekipleri yetişti.

Çevrede bulunan yaklaşık 100 adet plaka Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir alanda toplanıp sürücülere telsim edildi.

Serik\'te Sağanak Sonrası Plakalar Toplanıyor
Kaynak: İHA

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