- Sağanak sonrası düşen plakasını bulamayan sürücü oraya koştu
Belediye ekiplerince göle dönen yollardan toplanan plakalar, sahiplerine teslim edildi
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür süren sağanak yağışın ardından, göle dönen yollara onlarca aracın plakası düştü. Zabıta ekiplerince bulunup bir bölgede toplanan plakalar, araç sahiplerine teslim ediliyor.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezi 2 gündür yağan sağanak yağış sonrası adeta sular altında kaldı. Merkezde yollar göle döndü, araçlar sularda mahsur kaldı. Araç sürücüleri plakaları su içinde kaybolunca suların çekilmesini bekledi. Plakalarını bulamayan sürücülerin imdadına ise zabıta ekipleri yetişti.
Çevrede bulunan yaklaşık 100 adet plaka Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir alanda toplanıp sürücülere telsim edildi.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Sağanak Sonrası Plakalar Toplanıyor - Son Dakika
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