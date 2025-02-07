Serkan Bayram'a 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serkan Bayram'a 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü

Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Volkan Huang ve Ta-Kuan Vakfı üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a TBMM'de 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü'nü takdim etti. Bayram, depremler sonrası uzuvlarını kaybedenlere protez desteği sağlayan Tayvan'a plaket sundu ve ödül töreninde yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

07.02.2025 15:45  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Volkan Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a TBMM'de düzenlenen etkinlikte "28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü"nü takdim etti. Bayram da 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden yurttaşlara protez desteğinde bulunan Büyükelçi Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chou, Chin Hua'ya plaket sundu.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de Tayvan Büyükelçisi Volkan Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı üyeleri ile bir araya geldi. Tayvanlı misafirler, otobiyografisi kitap ve film olarak yayınlanan Bayram'a "28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü"nü takdim etti.

Bayram da 6 Şubat depremlerinin ardından uzuvlarını kaybeden yurttaşlara destek vermek amacıyla Gaziantep'te kurulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım Merkezi'ne 5 milyon dolar destekte bulunan Tayvan'a teşekkür etmek için Büyükelçi Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chou, Chin Hua'ya plaket verdi.

Bayram ayrıca, 19-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayvan'da "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü" kazananlarının katılacağı "Toplumsal Refah Etkinlikleri Serisi"ne katılacak. Bayram'ın otobiyografisi "Buğday Tanesi" kitabı, Tayvan Büyükelçiliği'nin de desteği ile Çince'ye çevrilecek.

Etkinlikte konuşan AK Partili Bayram, 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep'te çalışmalarına başlayan Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi'nin kuruluşunun Tayvan ve Büyükelçi Huang'ın katkılarıyla tamamladığını belirtti. Bayram, "1 milyona yakın engellimiz var. O dönemde büyükelçimiz ve Tayvan halkının ve diğer devletlerin büyük katkıları oldu. Bütün dünyaya başta Tayvan olmak üzere teşekkür ediyorum. Tayvan devletini temsilen Volkan Bey, engelliler için proje kapsamında 5 milyon dolar destekte bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, ben ve Büyükelçimiz bir protokol yaptık. Bu 5 milyon dolarlık destekle Gaziantep'teki protez-ortez merkezini kurduk, açılışımızı yaptık. Bu tesisi daha da büyüterek engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chou, Chin Hua da AK Partili Bayram'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Serkan Bayram'ın engelliler için yaptığı çalışmalardan çok etkilendik bu anlamda da destek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece bir devlet adamı değil, engellilerin adamı olarak görüyoruz. Böyle değerli çabalar gösteren idarecilerin destekleri doğrultusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz. 83 ülkede benzeri şekilde faaliyetler var, bu sebeple hayat bizim için değerlidir. Sizler de bu değerlere katkıda bulunduğunuz için çok mutluyuz. Bu kitap da bizi çok etkilediği için milyonlarca insanın da bu kitabı okuması için çevirmek istedik."

Tayvan Büyükelçisi Volkan Huang ise Bayram'a 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü'nü takdim etmelerinden yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Vekilimin hikayesi, başarısı tüm insanlara ilham verecek bir hikaye. Çok mutluyuz çünkü sayın Vekilimin kitabı Çince'ye de çevrildi ve çok daha fazla bir kitleye ulaşacak ve insanlara bir örnek olacak. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Geride kalanlara dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarına bıraktıkları yerden devam etmelerini diliyorum. Elimizden geldiğimizce otoriterlerle işbirliği içindeyiz. Sayın vekilimizi tebrik ediyoruz. Yaşamdaki engellerle mücadele etmenin ve başarının bir örneği kendisi."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Serkan Bayram, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Sağlık, Güncel, Ankara, Tayvan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serkan Bayram'a 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: Serkan Bayram'a 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.