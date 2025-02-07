Serkan Bayram'a 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü

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(TBMM) - Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Volkan Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a TBMM'de düzenlenen etkinlikte "28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü"nü takdim etti. Bayram da 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden yurttaşlara protez desteğinde bulunan Büyükelçi Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chou, Chin Hua'ya plaket sundu.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de Tayvan Büyükelçisi Volkan Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı üyeleri ile bir araya geldi. Tayvanlı misafirler, otobiyografisi kitap ve film olarak yayınlanan Bayram'a "28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü"nü takdim etti.

Bayram da 6 Şubat depremlerinin ardından uzuvlarını kaybeden yurttaşlara destek vermek amacıyla Gaziantep'te kurulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım Merkezi'ne 5 milyon dolar destekte bulunan Tayvan'a teşekkür etmek için Büyükelçi Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chou, Chin Hua'ya plaket verdi.

Bayram ayrıca, 19-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayvan'da "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü" kazananlarının katılacağı "Toplumsal Refah Etkinlikleri Serisi"ne katılacak. Bayram'ın otobiyografisi "Buğday Tanesi" kitabı, Tayvan Büyükelçiliği'nin de desteği ile Çince'ye çevrilecek.

Etkinlikte konuşan AK Partili Bayram, 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep'te çalışmalarına başlayan Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi'nin kuruluşunun Tayvan ve Büyükelçi Huang'ın katkılarıyla tamamladığını belirtti. Bayram, "1 milyona yakın engellimiz var. O dönemde büyükelçimiz ve Tayvan halkının ve diğer devletlerin büyük katkıları oldu. Bütün dünyaya başta Tayvan olmak üzere teşekkür ediyorum. Tayvan devletini temsilen Volkan Bey, engelliler için proje kapsamında 5 milyon dolar destekte bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, ben ve Büyükelçimiz bir protokol yaptık. Bu 5 milyon dolarlık destekle Gaziantep'teki protez-ortez merkezini kurduk, açılışımızı yaptık. Bu tesisi daha da büyüterek engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chou, Chin Hua da AK Partili Bayram'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Serkan Bayram'ın engelliler için yaptığı çalışmalardan çok etkilendik bu anlamda da destek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece bir devlet adamı değil, engellilerin adamı olarak görüyoruz. Böyle değerli çabalar gösteren idarecilerin destekleri doğrultusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz. 83 ülkede benzeri şekilde faaliyetler var, bu sebeple hayat bizim için değerlidir. Sizler de bu değerlere katkıda bulunduğunuz için çok mutluyuz. Bu kitap da bizi çok etkilediği için milyonlarca insanın da bu kitabı okuması için çevirmek istedik."

Tayvan Büyükelçisi Volkan Huang ise Bayram'a 28. Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü'nü takdim etmelerinden yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Vekilimin hikayesi, başarısı tüm insanlara ilham verecek bir hikaye. Çok mutluyuz çünkü sayın Vekilimin kitabı Çince'ye de çevrildi ve çok daha fazla bir kitleye ulaşacak ve insanlara bir örnek olacak. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Geride kalanlara dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarına bıraktıkları yerden devam etmelerini diliyorum. Elimizden geldiğimizce otoriterlerle işbirliği içindeyiz. Sayın vekilimizi tebrik ediyoruz. Yaşamdaki engellerle mücadele etmenin ve başarının bir örneği kendisi."