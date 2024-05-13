SES, Hemşireler Haftası Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Önünde Açıklama Yaptı - Son Dakika
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SES, Hemşireler Haftası Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Önünde Açıklama Yaptı

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hemşireler Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı binasının önünde açıklama yaparak, ülkemizdeki hemşire sayısının OECD ülkelerinin gerisinde olduğunu belirtti. SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, hemşirelerin mesleki ve özlük haklarının düzenlenmesi konusunda bakanlığın yıllardır yetersiz kaldığını ifade etti. Ayrıca, iş güvenliği ve aile yaşantısı gibi konularda da sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Hemşire açığının devam etmesi nedeniyle sorunların ana kaynağı olduğu vurgulandı.

13.05.2024 16:21
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hemşireler Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı binasının önünde açıklama yaptı. SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, "OECD sağlık istatistiklerinde ülkemizde bin kişi başına düşen hemşire sayısı 2021 verilerine göre 2.8'dir. OECD ortalaması ise 9,2'dir. Bu sayı OECD ülkelerinin çok gerisindedir" dedi.

SES, Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelerin katılımıyla Sağlık Bakanlığı önünde taleplerini dile getirdi. SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, şunları söyledi:

"Yeni doğanın ilk çığlıklarından son nefeslere kadar hayatın en değerli, en trajik anlarına tanıklık eden, bireylerin, toplulukların ve ulusların sağlığını ve refahını korumak için çalışarak insanlığa hizmet eden biz hemşireler sadece 12 Mayısta hatırlanmak istemiyoruz. Hele de bu hatırlanma mesleki ve özlük haklarımızda doğrudan düzenleme yetkisi olan bakanlık tarafından yıllardır kutlamadan öteye geçmeyen kuru mesajlarla olduğundan bu gün bakanlık önünde kendimizi hatırlatma ihtiyacı duyduk. Yıllardır çözülmeyen ve yumak haline gelen sorunlarımızla bizi baş başa bırakan bakanlığımıza nasıl bir sağlık sistemi içinde çalışmak zorunda kaldığımızı tane tane anlatacağız.

"ÖMÜR HEMŞİRE ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE KATLEDİLDİ"

İş yerlerimizde iş güvenliğimizi can güvenliğimizi sağlamakla yükümlüyken siz ne yaptınız? Her gün tanımları giderek artan şiddetle baş başa bıraktınız. Tüm dünya da sözel, psikolojik ve fiziksel şiddete en çok maruz kalan meslek grubu hemşirelerken verdiğiniz hizmet içi eğitimlerin bizi korumasını beklediniz. Ömür hemşire çalıştığı iş yerinde katledildi.

"AİLE YAŞANTIMIZ' KALMADI"

Biz hemşireler emekliliğe yansıyan temel ücret beklerken bize yetmeyen kalem kalem ücretlere ek olarak geçinmek için bütün sağlık emekçileri gibi fazla mesai yaparak nöbet sayılarımızı arttırdık. Sürekli altını çizdiğiniz 'aile yaşantımız' kalmadı çocuklarımızı yetiştiremiyoruz dedik. Siz ne yaptınız: Kalan bir iki kamu kreşimizi de kapattınız.

"HEMŞİRE İSTİHDAM ETMEMEK İÇİN 21 YILDIR ÇABA İÇERİSİNDESİNİZ"

Biz hemşireler yıllardır yetersiz istihdam düzeyleriyle çalıştırılmaya alıştırıldık. Dünyada ve ülkemizde hemşirelik iş yükünün hasta bakımına olan negatif etkisi kanıtlanmıştır. Siz nasıl gördünüz bu gerçeği, bilimsel verilere rağmen nitelikli, güvenceli ve yeterli sayıda hemşire istihdam etmemek için son 21 yıldır özel bir çaba içindesiniz!

"HEMŞİRE AÇIĞI SORUNLARIMIZIN ANA NEDENİ"

2022 verilerine göre kamu ve özelde çalışan hemşire sayısı 243 bin 565'tir. 2021 yılı OECD sağlık istatistiklerinde ülkemizde bin kişi başına düşen hemşire sayısı 2021 verilerine göre 2.8'dir. OECD ortalaması ise 9,2'dir. Bu sayı OECD ülkelerinin çok gerisindedir. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya'nın ardından sondan ikinci sırada yer almaktadır. Norveç de bu sayı (2020 verileri) 18.05, Macaristan'da 6.62, Estonya'da 6.24'tür. Bakanlığımız verilerine göre; 100 bin kişi başına düşen hemşire sayısı ise 2022 yılında 365; 2023 yılı için hedeflenen 425; 2024 yılı için hedeflenen 450 ve 2025 yılı için 475 olarak hesaplanmıştır. Dolaysıyla hemşire açığı devam ederek sorunlarımızın ana nedeni olmaya devam edecektir."

SES, Hemşireler Haftası Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Önünde Açıklama Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel SES, Hemşireler Haftası Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Önünde Açıklama Yaptı - Son Dakika

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