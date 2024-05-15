SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika
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SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasının kazananları belli oldu

SETEM\'in düzenlediği senaryo yarışmasının kazananları belli oldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen 'Benim Eserim' senaryo yarışmasının kazananları açıklandı. Bu yıl 148 senaryo ile başvuru yapılan yarışmada, Dereceye giren eserlerin çekimleri SETEM tarafından profesyonel ekiplerle gerçekleştirilecek ve filmler üniversitelerde öğrencilere toplu olarak gösterilecek.

15.05.2024 15:04
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Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen "Benim Eserim" senaryo yarışmasını kazananlar belli oldu.

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, "Benim Eserim" projesi kapsamında hayata geçirilen "Telif hakları" konulu senaryo yarışmasına bu yıl 148 senaryo ile başvuru yapıldı.

SETEM üyesi, senarist ve yönetmen Feza Sınar'ın başkanlık ettiği jüride SETEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güleryüz ile SETEM Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Kıraç yer aldı.

Dinçer Batırbek "Merasim" senaryosu ile birinci, Aykut Topçu "Denge" ile ikinci, Melodi Holago da "İlk Sayfa" ile üçüncü oldu.

Şahin Güneş ve Murat Mıhçıoğlu, yaratıcılığın teşvik edilmesi amacıyla bu yıl ilki verilen mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Dereceye giren eserlerin çekimleri SETEM tarafından profesyonel ekiplerle gerçekleştirilecek ve filmler üniversitelerde öğrencilere toplu olarak gösterilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, SETEM'in 2003'te kurulduğunun altını çizerek, "SETEM kuruluşundan bu yana 21 yıldır yönetmen ve senaristlerin telif haklarını alabilmesi için çaba sarf ediyor ve bu konuda önemli adımlar atıldı. Telif hakları bilincini arttırmayı hedefleyen 'Benim Eserim' projemiz, iletişim, basın, yayın, radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim veren üniversitelerle iş birliği içinde sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde Beykent Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi'nde Mehmet Güleryüz, Feza Sınar, Orhan Koçak, Münir Karataş, Aysun Akyüz Mehdiabbas ve Müjgan Hasbal'ın verdiği eğitimlerde 300'ün üzerinde öğrenci ile buluşuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

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