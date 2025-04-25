Seval Özcan\'ın \'Şaşırt Beni İstanbul\' Sergisi Baruthane\'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla gerçekleştirilen, ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın yeni solo sergisi "Şaşırt Beni İstanbul", Baruthane'de sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, "İstanbul'un sürprizlerle dolu ruhundan ilham alan" sergide sanatçı, geçmişle geleceği buluşturan özgün sanat eserleri ve onlardan yola çıkarak oluşturduğu dijital versiyonuyla her yaştan insanın ruhuna dokunmayı hedefliyor.

İstanbul'un çok katmanlı yapısına odaklanan eserlerinden oluşan sergide, geleneksel resim teknikleriyle üretilmiş eserlerin yanı sıra sanatçının kendi çalışmalarını temel alarak oluşturduğu dijital çalışması da yer alıyor.

Klasik ve dijital sanatın bir arada sunulduğu sergide ziyaretçiler, farklı algı düzeylerinden beslenen çok katmanlı bir kurguyla karşılaşıyor.

İzleyiciyi gündelik hayatın hızından uzaklaştırarak dikkat, farkındalık ve sorgulama gibi kavramlar etrafında düşünmeye davet eden sergi, İstanbul'un sürekli dönüşen dokusu, sergide hem görsel hem de kavramsal bir arka plan olarak kullanılıyor.

Sergi, 29 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.