Sevgililer Günü Çiçek Talepleri Yükseldi
13.02.2026 10:07
Antalya'da çiçekçiler Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı, siparişler yoğunlaşıyor.

ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, bu yıl Sevgililer Günü'nün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle kargo ve kurye teslimatlarının ağırlıkta olacağını söyledi. Bakaç, tek dal gülün 200 lira, orkidenin 2 bin liradan başladığını kaydetti.

Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde hazırlıklar tamamlandı. Vitrinler kırmızı güller, renkli buketler ve orkide çeşitleriyle süslenirken, çiçekçi esnafı sipariş yoğunluğu için hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, bu özel günün çiçek sektörü için en hareketli dönemlerden biri olduğunu söyledi.

'SEVGİYİ ANLATMANIN EN GÜZEL YOLU ÇİÇEKTİR'

Çiçeğin duyguları ifade etmenin en özel yollarından biri olduğunu belirten Bakaç, "Sevgi dünyanın en güzel ilacıdır. Sevgiyi anlatmanın en güzel yolu da çiçektir. İnsan eşine tektaş da alsa, araba da alsa, bir tane gül götürürse daha mutlu olur" dedi.

Sevgililer Günü'nün bu yıl cumartesiye denk geldiğini hatırlatan Bakaç, "Resmi kurumlar kapalı olacağı için dışarıya servis biraz daha az olabilir. Daha çok evlere gönderim olacak. Dükkandan satıştan ziyade kargo ve kurye işi ağırlıkta olur. Hava yağışlı olmazsa hareketli bir hafta sonu geçiririz" diye konuştu.

SİPARİŞLER BAŞLADI

Siparişlerin birkaç gündür gelmeye başladığını ifade eden Bakaç, "Geçen yıllarda da siparişler önceden gelirdi ama asıl yoğunluk 14 Şubat günü olur. Büyük siparişlerin çoğu o gün oluşur. Hafta sonuna denk geldiği için beklenti çok yüksek değil, yüzde 10-20 daha düşük olabilir" dedi.

GÜL ADET FİYATI 200 TL'DEN BAŞLIYOR

Fiyatlara ilişkin bilgi veren Bakaç, "Bu yıl da geçen yılki gibi gül adedi 200 liradan başlıyor, kalitesine göre yukarı çıkıyor. Yedi gülden oluşan standart bir buket 1400 lira civarında" dedi. Sevgililer Günü'nün simgesinin kırmızı gül olduğunu, farklı arayışların da bulunduğunu söyleyen Bakaç, "Bazı müşterilerimiz kırmızı yerine beyaz ya da renkli güller tercih ediyor. Renkli güllerin fiyatı da aynı. Paketlerin içine kalp, çikolata gibi ürünler ekletiyorlar. Farklılık isteyenler orkide tercih ediyor. Özellikle belli bir yaştan sonraki müşteriler beyaz orkide gibi daha kalıcı ve gösterişli ürünleri seçiyor" dedi.

Sevgililer Günü'nün klasiği kırmızı gülü tercih etmeyenlerin orkide aldığını belirten Bakaç, "Genelde yaşı ilerlemiş çiftlerimiz daha kalıcı çiçeklere yöneliyor. Bunlardan en çok tercih edileni de orkide. Orkideler de 2 bin liradan başlayıp 3 bin 500, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Cinsine ve büyüklüğüne göre 8-9 bin liraya kadar ürünler var" diye konuştu.

'ÇİÇEK BİR EMEK VE SANATTIR'

Çiçeklere yazılan notların da önemli olduğunu belirten Bakaç, "Müşteriler özel notlar yazdırıyor. Kimi hazır not istiyor, kimi kendi cümlelerini yazdırıyor. Güllerin renklerinin de anlamı oluyor. Örneğin kırmızı aşk ve sevgi; beyaz ise saflığı temsil ediyor. Karışık renkli güller alanlar ise bütün duygularını bir arada ifade etmiş oluyor" diye konuştu. Son dönemde sanal medyada çiçek yerine teknolojik ürünlerin önerildiğine dikkat çeken Bakaç, "Çiçek ölüyor, kalıcı değil deniyor ama çiçek bir emek ve sanattır. Çiçeğin yeri ayrı, teknolojinin yeri ayrı. İnsanlar sevdiklerine değer verdiklerini en güzel çiçekle gösterir" dedi.

Kaynak: DHA

