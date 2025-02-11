Sevgililer Günü'nde Kırmızı Gül Fiyatları 150-250 TL Arasında - Son Dakika
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Sevgililer Günü'nde Kırmızı Gül Fiyatları 150-250 TL Arasında

Sevgililer Günü\'nde Kırmızı Gül Fiyatları 150-250 TL Arasında

Çiçekçiler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Bakaç, Sevgililer Günü için kırmızı gül fiyatlarının geçen yıl 100 TL'den bu yıl 150-250 TL'ye çıktığını belirtti. Gülün aşkı sembolize ettiğini vurgulayan Bakaç, çiçek fiyatlarındaki artışın iklim koşullarına ve özel günlerdeki talebe bağlı olduğunu ifade etti.

11.02.2025 09:27  Güncelleme: 09:32
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ÇİÇEKÇİLER Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Bakaç, Sevgililer Günü'nün sembolü olan kırmızı gül fiyatlarının ilişkin bilgi vererek, "Geçen yıl 100 TL bandında satılan güller, bu yıl 150- 250 TL seviyelerine çıktı" dedi.

Sevgililer Günü yaklaşırken çiçekçilerde kırmızı gül mesaisi başladı. Çiçekçiler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Bakaç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün tüm dünyada kutlanan özel günlerden olduğunu söyledi. Sevgililer Günü'nün başlama hikayesini aktaran Bakaç, "14 Şubat Sevgililer Günü ilk olarak Amerika'da bir kişinin sevgilisine kartvizit göndermesiyle başlamıştır, daha sonra bu artık geleneksel hale dönüşür ve insanlar tüm dünyada Sevgililer Günü kutlamaya başlar. Onun neticesinde 14 Şubat Sevgililer Günü ticarete dönüştü ve insanlar bu özel günde ticaret yapıp, para kazanmaya başladı" diye konuştu.

Sevgililer Günü için en anlamlı hediyenin çiçek olduğunu söyleyen İsmail Bakaç, "Çiçek sevgiyi, güzelliği, aşkı ve birçok duyguyu ifade eder. Sevdiklerinizi çiçeksiz ve sevgisiz bırakmayın" ifadelerini kullandı.

'FİYATLARDA FAZLA ARTIŞ YAŞANMADI'

Çiçek fiyatlarına ilişkin konuşan Bakaç, "Çiçek fiyatlarının yüksek olduğu yönünde tepkiler alıyoruz ancak bu artış, çiçekçilerin belirlediği bir durum değil. Kış aylarında iklim koşullarının zorlaşması ile bütün ürünlerin fiyatları etkileniyor. Özel günlerde de çiçek talebi artınca çiçek fiyatları bir tık daha yukarı tırmanıyor" dedi. Bu yıl Sevgililer Günü satışlarında büyük bir artış beklemediklerini söyleyen İsmail Bakaç, "Talebin geçen yıla kıyasla çok fazla artacağını düşünmüyoruz ancak yine de hareketlilik olacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Geçen sene ile bu sene arasındaki fiyat artışına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakaç, "Geçen sene 100 TL bandında satılmıştı güllerimiz. Bu yıl ise 150 ile 250 TL arasında değişim gösteriyor. Fiyatlarda fazla bir artış yaşanmadı, yine en ucuz hediye çiçek aslında" ifadelerini kullandı.

Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirten İsmail Bakaç, "Kırmızı gül aşkı ve sevgiyi temsil ettiği için en fazla satılan çiçek oluyor. Bunun dışında pembe, sarı ve beyaz güller de ilgi görüyor. Orkide ve papatya gibi çiçekler de tercih ediliyor. Kırmızı gül ise aşkı ve sevgiyi temsil ettiği için insanlar genellikle Sevgililer Günü'nde onu tercih ediyor. Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı güldür" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde Kırmızı Gül Fiyatları 150-250 TL Arasında - Son Dakika

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