Sevgilisini Vurarak Öldüren Genç İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sevgilisini Vurarak Öldüren Genç İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Sevgilisini Vurarak Öldüren Genç İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Ankara'da Ege Rüştü Akoğlu, 5 yıllık sevgilisi Beyzanur Kaya'yı tartışma sonrası tabanca ile vurarak öldürdü. Savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

20.11.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 5 yıllık sevgilisi Beyzanur Kaya'yı (22) tabanca ile vurarak öldüren Ege Rüştü Akoğlu (22) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak'ta 19 Ekim 2023'te, üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya ile 5 yıllık ilişkisi bulunan mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akoğlu, belindeki tabanca ile Kaya'yı boynundan ve başından vurdu. Beyza Nur Kaya hayatını kaybetti, olay sonrası kaçan Ege Rüştü Akoğlu, saklandığı adreste yakalandı. Akoğlu, çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI, 2 SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akoğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Akoğlu, taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı. Duruşmada görevli Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Akoğlu'nun 19 Ekim 2023'te evinde buluştuğu Kaya'yı, çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldürdüğünü belirterek, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ile '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ardından sanık Ege Rüştü Akoğlu'na söz hakkı verildi. Akoğlu, olayın kazayla olduğunu söyleyerek, "Böyle bir şeyin içerisinde olduğum için çok pişmanım" dedi.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

Kaynak: DHA

Politika, Nur Kaya, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Suç, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisini Vurarak Öldüren Genç İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 19:01:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgilisini Vurarak Öldüren Genç İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.