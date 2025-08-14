Seydikemer'de Ahır Yangını: 14 Hayvan Telef Oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahırda çıkan yangında 14 küçükbaş hayvan telef oldu.
Güneşli Mahallesi'nde Mehmet M'nin evinin yanındaki ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 14 küçükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.
